„Je to drama i lovestory,“ uvažuje nad žánrem umělkyně a přibližuje: „Vyprávím příběh života jedné holky a jednoho kluka. A jejich dětí. Život chystá občas různá překvapení.“ Jedná se o monodrama, avšak nebude na jevišti sama. „Diváci jsou důležití, ale nejsou součástí děje,“ naznačuje herečka.

Hlediště totiž bude uspořádáno jinak, a to do kruhu kolem ní. Teresa Branna ze scény neodejde do konce představení. Jak je to pro ni náročné? „Je to prostě takový Mount Everest v mé práci. Náročnost nespočívá jen v objemu textu, ale taky v nutnosti být autentická na dřeň, nacítit se na diváka, nepřeskočit nějakou pasáž,“ vysvětluje k osobní zpovědi své postavy. „A hlavně unést i reakci diváka a na té vlně spolu jet,“ dodává.

Proč vtipnou, odolnou ženu, která se snaží překonat vlastní minulost, zahraje Teresa Branna, vysvětlují režiséři Adam Svozil a Kristýna Jankovcová: „Potřebovali jsme herečku s bohatými profesními i životními zkušenostmi. Role je totiž náročná nejen technicky, nýbrž i emocionálně. Teresa je schopná velmi civilního, autentického projevu, navíc může přesvědčivě ztvárnit postavu ve všech jejích životních fázích.“

Tvůrci hru považují spíše než za studii vztahu za studii postavy. „Kromě jejího partnerského života se seznámíte s její osobností, historií, zkušenostmi,“ přibližují děj. Slibují zvraty a napínavé momenty.

Inscenace pro jednoho herce se vrací do JD více jak po pěti letech. Režisérská dvojice v Jihočeském divadle již debutovala s dramatem Téměř dokonalá láska.

Adam Svozil si s autorem hry, dramatikem Dennisem Kellym, „rozumí“. Za absolventskou interpretaci jiné inscenace získal ocenění. „Vybírá si dráždivá témata, která zpracovává provokativním, avšak nikdy lacině prvoplánovým způsobem. Občas bývá šokující, avšak nikdy skandální; je to navíc skvělý vypravěč, který dokáže diváka do poslední chvíle překvapovat,“ vysvětluje, čím ho úspěšný britský dramatik přitahuje.

Premiéru Holky a kluci uvidíte v pátek 25. září v 19.30 h na studiové scéně Jihočeského divadla Na Půdě.

Premiéra pro děti

Premiéra vás čeká i v sobotu, a to v 17 h v Malém divadle (MD). Tvůrčí tandem tvořený režisérem Jankem Lesákem a Natálií Preslovou přichystal divadelní pohádku pro diváky od šesti let Karkulka vrací úder. Určena je pro všechny, které nudí klasická verze pohádky. Oba tvůrci scénáře pamatovali na diváky, kteří se chtějí bavit a zpracovali nejslavnější pohádku všech dob po svém. Podle Janka Lesáka ji uvidíte devětkrát jinak. Před reflektory se postaví čtyři herci, nebudou chybět však ani loutky. „Většina bude k vidění ve starém originálním loutkovém divadle, které jsme oprášili z půdy,“ nastiňuje režisér Janek Lesák. Čekají vás verze klasické i méně klasické. „Některé rostou i do úplně nových forem divadla,“ doplňuje.