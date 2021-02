Novotou svítí nové zvony na přídolské radnici. Velký zvon a malý v podobě cimbálu tam kvůli covidu čekají, až nadejde ta správná chvíle.

Nový zvon si nechali vytvořit Přídolští. Je vysvěcený a čeká na zavěšení do zvonice. | Foto: Deník a archiv obce Přídolí

Přídolští doufají, že tou chvílí se stane tradiční srpnová Svatovavřinecká pouť, během níž by se měl zvon sv. Vavřince přestěhovat do věže kostela a poprvé zazvonit do širého kraje.