Český Krumlov - Co nejvíce zpříjemnit bruslení na Hornobránském rybníku se rozhodli pracovníci města. A tak ve středu k večeru mohli lidé, kteří bydlí okolo, na rybníce pozorovat nebývalý jev.

Po rybníce chodili hasiči a od sněhu uklizená hřiště stříkali před nočním mrazem vodou. Tak toho hleďte využít, neboť v pátek má přijít oteplení.



Na rybníce je upravená velká centrální plocha a k tomu další asi tři hřišťátka blíže u břehu.



„Chtěli jsme udělat dětem radost, protože jsou před námi pololetní a následně jarní prázdniny,“ řekl místostarosta Martin Hák, který u hasičské akce spolu s tajemníkem Radimem Roučem nechyběl. „A zahrát si hokej ve městě jaksi není kde.

Ve spolupráci s firmou Dunka jsme odklidili sníh a dobrovolní hasiči postříkali plochu vodou. S technickými službami jsme označili problémová místa, kde prosakuje voda. Tak už jenom zbývá, aby si Krumlováci přišli zabruslit.“



Led na Horní Bráně byl takto upraven poprvé. Ovšem i tady platí, že pohyb po ledě na rybníce je na vlastní nebezpečí.

"Voda a mráz ráno ukážou, jak to dopadlo," řekl Martin Hák. "Má být minus osm, tak doufejme, že se ta plocha spojí. A že uděláme hřiště, jak nejlépe to půjde"



Pracovníci města mají s rekreační zónou kolem rybníka další plány. "Je tady spousta volného místa," zamýšlejí se místostarosta s tajemníkem. "Myslím, že Hornobránský rybník by mohl být příjemnou krumlovskou sportovní zónou, kde se Krumlováci potkají a zahrají si fotbal, hokejbal, pink ponk. Zaplaveme si, zabruslíme, sjedeme na sáňkách. Máme i smělejší plány a vize, ale ty ještě nebudeme prozrazovat." Ale rádi by dosáhli toho, aby se území stalo klidovou zónou, která bude pěkné vybavena. "Chceme systematicky budovat infrastrukturu, aby se tu potkávali lidé od nejmenších až po seniory," dodal Martin Hák.