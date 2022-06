Prodejnu Jednoty na Latráně nahradil Koloniál u zámku, který otevřel 1. dubna. Stejně jako jeho předchůdce nabízí potraviny, ale v biokvalitě. A současně slouží jako kavárna či bistro. „Máme tu různé kávy - stoprocentní Arabicu, Brazílii a Honduras,“ vyjmenovala některý sortiment baristka Aneta Řihovská. „Míchaný Aperol a gin tonic, nabízíme produkty z biofarem Martinova, Vlkov a Struhy. Také pesta, třeba rajčatový na špagety. Různá vína, i ze zahraničí. Zdravou výživu Mixit.“ Ručně psaná cedulka na pultu upozorňuje na melounový fresh. „To je čerstvá, z melounu vylisovaná šťáva, kterou skladujeme v chlaďáku a podáváme ji i s ledem,“ vysvětlila Aneta Řihovská. Prodejnou se line vůně čerstvého pečiva. „Pečivo máme od dodavatelů, i regionálních, a také ho tu sami pečeme,“ řekla Aneta. „Lidé už se k nám naučili chodit, obzvláště mladí lidé, kteří mají zájem o produkty z farem a bio.“ V prodejně je koutek s posezením, stolečky se židličkami stojí i venku na ulici před prodejnou. „Příští rok chceme v zadní části prodejny otevřít kavárnu místo skladu,“ dodala baristka. V Koloniálu je možné posnídat či posvačit. Oblíbené jsou sýrové šneky z listového těsta nebo crossainty. „Šneky jsou výborné,“ vyzdvihla Aneta. „Nezapomínáme ani na děti. Ve školních dnech připravujeme svačiny pro školáky, třeba plněné housky, a to ráno i odpoledne.“

O kus dál najdete krámek jako z pohádky. Vše jako by tam bylo z cukrkandlu. Interiér prodejny návštěvníka obklopí romantikou v pastelových barvách a za sklem vitríny se na něj smějí makronky rozmanitých druhů ve stejně laděných i jiných barvách. Pohádkový je i název prodejny Mad Rabbit, neboli Bláznivý králík. „Prodejna je laděná na motivy pohádky Alenka v říši divů,“ vysvětlila prodavačka Jaroslava Jesenská. „Specializujeme se na makronky, které jsou bezlepkové, dělané z mandlové mouky, bílků a vevnitř je mascarpone, smetana a bílá čokoláda. Momentálně tady máme 21 příchutí. Jsou to například příchutě vanilka, višeň, čokoláda, maracuja, levandule, růže, slaný karamel, kokos, černý rybíz, žvýkačka, skořice, malina, pomeranč s čokoládou, banán s nugátem, káva, máta s čokoládou, pistácie, borůvka, kiwi, tropické ovoce a citron.“ Krumlovská provozovna je jednou z několika, které vlastní česká rodinná firma. Makronky peče v Praze. Prodejna v Krumlově funguje od prosince.

„Turistů v Krumlově přes týden ještě moc není, ale o víkendu už je návštěvnost pěkná,“ řekla Jaroslava Jesenská. „Návštěvnost se zvedla o Velikonocích, ty byly moc hezké, a nyní jsou i ty víkendy. Nástup sezóny je ale pomalejší, než to bývalo.“ K makronce si zde lidi mohou dát kávičku, Aperol, ledovou kávu či horkou čokoládu. „Konceptem podniku je spíše makronka a káva s sebou, máme tu jenom pár míst na sezení,“ vysvětlila Jaroslava Jesenská. Prodejna nyní zavedla ještě prodej točené zmrzliny. Dát si můžete i frapuccino – to je ledová káva s příchutí karamelu, vanilky, nebo ořechu. Nebo affogato, což je ledová káva s vanilkovou zmrzlinou. Co si návštěvníci vyberou, často ovlivňuje počasí. V horkých dnech hodně volí ledovou kávu, ledové frappé – kávu vyšlehanou s mlékem a ledem. „Z makronek je asi nejvíc populární slaný karamel, pistácie, z ovocných novinek maracuja, citron. A klasika čokoláda,“ dodala Jaroslava Jesenská.

Fantastickou zmrzlinu najdete v rohu náměstí v krámku s cedulí Eiscream a trdelník. Tu zmrzlinu v Českém Krumlově už dvacet let vyrábí a prodává rodina z Makedonie. „Ano, celou tu dobu prodáváme zmrzlinu,“ říká dcera Edanur Islami. „Trdelník jsme zavedli letos poprvé. Přidali jsme ho jako zajímavost, protože jsme viděli, že turisty docela láká.“ Rodina zmrzlinu prodává ještě na Latráně. Ale v rohu náměstí jsou letos poprvé. Nabídka zmrzlin je bohatá, na pultu stojí oplatkové zmrzlinové kornouty máčené v čokoládě, obalené ořechy nebo barevnými bonbonky. „Ty ale kupujeme,“ říká Edanur Islami. „Jinak si všechno vyrábíme sami. Zmrzliny vyrábí bratr. Každý rok jsou oblíbené jiné. Tento i minulý rok je trendem a letí slaný karamel. Lidi se trochu bojí, že zmrzlina bude slaná, ale není tomu tak. Sůl zvýrazní chuť, takže je to výborné. Jinak letos zatím lidé chtějí spíše sorbety, ve vedru moc nechtějí mléčné zmrzliny. Nejvíc kupují sorbet jahodu, borůvku, citron…“ Nicméně rodině poslední dobou kalí radost obavy, jak to bude dál. „Přes týden je město prázdné, dostatek lidí tu máme jenom v sobotu,“ říká Edanur Islami. „Takže přes týden si to tu víceméně odsedíme a naplno pracujeme jenom v sobotu. To je celé. Návštěvníci nejsou. Taťka se bojí, jak to bude dál. Nájemné jsou strašně vysoké, elektřina také.“

Kavárna Caffe Arleta v Soukenické ulici měla tu smůlu, že jak otevřela, udeřil covid. „Bojuje o život jako každá jiná kavárna,“ konstatovala brigádnice Kateřina Paťková. Specialitou této kavárny je švédský princeznin dort a čokoládové pralinky. „Takže u nás si lidé dávají kromě různých druhů káv také čokoládové pralinky a švédský princeznin dort, který tvoří marcipán, šlehačka, vanilkový krém. Máme ho jako jediní.“ Nad nabídkou pralinek se srdce směje a chuťové buňky nevědí, kterou by ochutnaly raději. „A pro lidi, kteří si pochutnají na alkoholu, ale dobrém alkoholu, máme výběrové rumy,“ připomněla Kateřina Paťková. „Máme dokonce i pralinku s pětadvacetiletým Atlantikem, na tu sem lidé také chodí. Dobře vědí, že je to skutečně pravá rumová pralinka, a ne tresť. Těch rumových čokoládových soudečků se dělá vždy jenom malé množství, aby šly rychle pryč k zákazníkům, jinak kvalita rumu v nich klesá.“ Jak Kateřina dodává s úsměvem: čokoláda, rum a káva, to jde prostě dohromady.