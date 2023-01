Odchod byl ve 13 hodin od hasičárny. Pochodu se zúčastnily desítky lidí, kteří po silvestrovském hodování uvítali příjemnou procházku. V Boleticích u kostela pak všechny čekaly punč a malé gurmánské překvapení. "Pochod se povedl, přišlo kolem sedmdesáti lidí, to jsme ani nečekali," potěšilo za organizátory Lenku Augustinovou. "Jako každý rok, i letos jsme připravili malé kulinářské překvapení pro všechny, kdo došli do cíle. Tentokrát to byly jitrnice, které jsme den před tím, jako spolek, vlastnoručně vyráběli. Bylo to bezmála osmdesát jitrnic."