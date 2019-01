Kaplice - Bilirubinometr pro novorozence pořídí krumlovská nemocnice díky příspěvku od podnikatelů a hospodářské komory.

Na tradičním již 19. novoročním setkání pořádaném Oblastní hospodářskou komorou Český Krumlov se ve středu sešli podnikatelé a zástupci města a obcí v kaplickém kině. Při té příležitosti převzal ředitel krumlovské nemocnice Jindřich Florián šek jako příspěvek od dárců.

„Před vánočními svátky komora tradičně pořádá příjemnou volnočasovou aktivitu pro své členy,“ uvedla Helena Nekolová, ředitelka Oblastní kanceláře JHK v Českém Krumlově. „A v roce 2018 jsme se rozhodli to spojit s dobročinností. Výtěžek z akce v kině Luna tedy předáváme nemocnici.“

Díky tomu získá porodnice bilirubinometr. „Je to přístroj na měření novorozenecké žloutenky,“ vysvětlil Jindřich Florián. „Dokáže snadno a rychle odhalit, jestli žlučového barviva není tolik, že by to novorozence ohrozilo.“

„My umíme určit stupeň žloutenky i bez tohoto přístroje, ale musíme těm novorozeňátkům brát krev ze žilky, což je pro dítě docela velký stres,“ pokračoval Jindřich Florián. „Bilirubinometr stačí přiložit k pokožce a hodnota žlučového barviva je za chvíli změřena. Když je barviva více, než je stanovená mez, ohrožuje miminko na vývoji a zdraví, a musíme zasáhnout.“ Mimochodem, provoz nové porodnice a dětského oddělení zahájí nemocnice 15. února.



Na programu byla také ekonomika, D3 a přivítání nových členů hospodářské komory



O vývoji globální ekonomiky informoval účastníky novoročního setkání makroekonom Pavel Sobíšek z UniCredit Bank. „Růst ekonomiky ve většině zemí Evropské unie zpomaluje,“ řekl mimo jiné. „Také českou ekonomiku čeká další mírné zpomalování. Nezaměstnanost ale v tomto roce pravděpodobně zůstane velice nízká a firmy musí reagovat na nedostatek pracovních sil. Investují tedy dál do zvýšení produktivity práce, což je dobře. Rychlé tempo nárůstu mezd se letos mírně sníží, protože firmy už nebudou mít na to, aby přidávaly na mzdy tolik, co loni.“

Na programu setkání byla také situace ve výstavbě tolik očekávané dálnice D3. Do nesmírné složitosti přípravného procesu dala nahlédnout ředitelka Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích Vladimíra Hrušková. „Nyní připravujeme posledních pět úseků. Obchvat Českých Budějovic tvoří dva úseky, další tři úseky jsou směrem na Dolní Dvořiště. Stavba obchvatu města, pokud vše půjde podle předpokladů, by měla spustit do měsíce,“ shrnula například.

Příští 20. novoroční setkání hospodářské komory s podnikateli se uskuteční ve Vyšším Brodě.