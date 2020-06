O tom, že smuteční síň na vyšebrodském hřbitově je naprosto nevyhovující, se vědělo a hovořilo dlouho, ale vlastní výstavba síně nové šla hladce a poměrně rychle. Město starou síň nechalo strhnout, a její místo zhruba rok po zahájení výstavby zaujala nová budova elipsovitého tvaru, která ctí a nijak nezakrývá historický kostel v sousedství.

Podobu vyšebrodské smuteční síně vymyslel mladý místní projektant Jakub Ďureje, a to ještě jako student. „Přihlásil jsem se, že zkusím uspět se svým nápadem, v době, kdy jsem ještě neměl ukončené magisterské vzdělání,“ vyprávěl Jakub Ďureje. „Protože jsem ještě studoval, projekt dokončili projektanti. Já navrhl exteriér, interiér dotvořili projektanti.“

Je to nová stavba, a nové stavby se mají podle mě dělat trochu moderně, ale v kontextu s okolím,“ naznačil autor prvotní studie, jak postupoval. „Chtěl jsem, aby sem ta stavba pasovala, a svým rozměrem a vzhledem nezastiňovala okolí. Čili krásný kostel a okolní zástavbu. To znamená, aby působila sice moderně, ale aby se do okolí hodila. A podle mě se to povedlo.“

Téhož mínění byli i zvídaví návštěvníci. „Líbí se mi, síň je to hezká, je to krásný. Oproti té minulé je to nebe a dudy, to tu nebylo nic,“ podělily se o dojmy Matylda Kartáková a Jana Stieranková z Vyššího Brodu.

„Je to pěkné, už dávno to bylo třeba,“ ohodnotili stavbu vyšebrodští manželé Josef a Helena Kubátovi.

Obřadní síň je pěkně prosvětlená a má netradiční půlkruhový tvar. Uprostřed je umístěný katafalk, který elipsovitě obklopuje posezení pro účastníky obřadu.

„Ano, obřadní síň je hodně světlá, navíc symbolicky se světlíkem ve stropě nad katafalkem,“ přitakal místostarosta Jan Straka. „Jsme spokojeni. Projekt se nám líbil.Odhlasovalo ho zastupitelstvo před námi v minulém volebním období. Dopadlo to dobře, myslím, že se opravdu nemáme za co stydět. Vzniklo tak důstojné místo pro rozloučení.“

Kapacita obřadní síně se rapidně zvětšila. Posezení uvnitř pojme do 70 lidí. „Máme tu křesťanskou symboliku, vzhledem k tomu, že Evropa má křesťanské kořeny,“ dodal místostarosta. „Myslím, že stavba skvěle zapadla do areálu hřbitova tak, jako by sem vždy patřila.“

Nová smuteční síň stála město zhruba 16 milionů korun. „Naše podmínka, že nová stavba nesmí ubrat žádný prostor navíc na úkor hřbitova, byla splněna,“ je spokojen i starosta Milan Zálešák. „Jenom jsme stavbu trochu protáhli dozadu na náš pozemek, který jsme pronajímali. To jsme využili pro vybudování zázemí síně a na příjezd.“