V jihočeské metropoli ve středu 6. listopadu 2019 otevřeli nový atletický koridor a víceúčelové hřiště. Jde o důležitou zálohu za současný sportovní stánek ve Stromovce, který se má v blízké budoucnosti buď bourat nebo rekonstruovat.

U Základní školy Oskara Nedbala už v byla nedávno postavena tělocvična s vysokým stropem, vhodná třeba pro trénink moderních gymnastek. Ve středu otevřený krytý atletický koridor u ZŠ Oskara Nedbala nabídne pět drah pro běhy na šedesát metrů a město zároveň vybudovalo v sousedství nové venkovní víceúčelové školní hřiště o rozměrech 45x24 metrů s vybavením pro volejbal, košíkovou, házenou i fotbal.

Podle primátora Jiřího Svobody nová stavba za 27 milionů korun poskytne moderní a kvalitní zázemí stovkám sportovců. „Práce začaly v únoru 2019 a dokončeny byly 21. října, tedy za osm měsíců,“ zdůraznil při slavnostním otevření Jiří Svoboda.

Podle náměstka primátora Petra Holického by investice nevznikla, kdyby město nepotřebovalo náhradu za nynější sportovní halu ve Stromovce. Petr Holický připomíná, že před dvěma lety bylo rozhodnuto o zbourání haly, kde kromě volejbalistů nebo gymnastek mají zázemí také atleti v běžeckém koridoru. „Rychle se hledal náhradní prostor pro atletickou přípravu,“ říká Petr Holický. Využily se městské pozemky u základky mezi sídlišti Máj a Vltava. „Za jeden a tři čtvrtě roku od začátku příprav otevíráme, což je na stávající poměry v legislativě slušný výkon,“ zdůrazňuje Petr Holický a vyzdvihuje práci investičního odboru radnice a dodavatelské firmy. Sama stavba trvala osm měsíců.

Halu ve Stromovce nakonec Budějovice letos na jaře nezbouraly. Přípravu nového velkého sportovního stánku ve městě ale radnice nevzdala. Aktuálně se pro něj hledá nejlepší místo. Buď by podle náměstka primátora Viktora Lavičky vznikl „na zelené louce“ ve Čtyřech Dvorech na někdejším armádním cvičišti nebo třeba i místo současné haly ve Stromovce. „V listopadu by měla být vyhledávací studie hotova,“ říká Viktor Lavička a dodává, že se třeba rozhoduje i o tom, jak řešit parkování – jestli pod zemí nebo by dostatečná kapacita byla na povrchu. „Hledáme i podobné projekty v zahraničí,“ zmínil inspirační zdroje Viktor Lavička a připojil, že by podle něj mohl sportovní stánek vzniknout ve Čtyřech Dvorech a být doplněn nějakou variantou vodního světa.

Podle náměstka primátora Viktora Vojtka město nyní aktualizuje i soupis všech sportovních zařízení v Budějovicích. Přehled za vlastní sportoviště, to jest veřejná sportoviště, sportovní zařízení města a školy město má. "Doplňujeme k němu údaje za ostatní subjekty a fotodokumentaci. Využíváme databázi České unie sportu, pokud bude třeba doplnit ještě další údaje, což se ukáže až v průběhu zpracování, rozhodneme se o tom, zda to zvládneme vlastními silami či ne," naznačuje náměstek primátora možnost spolupráce s externím subjektem.

Radnice chystá i průzkum mezi obyvateli o jejich požadavcích na sportoviště a mezi kluby o jejich potřebách. „Průzkum potřeb mezi sportovními kluby se uskuteční do konce letošního roku a mezi veřejností na začátku příštího roku,“ říká Viktor Vojtko a dodává, že pro náročnější šetření mezi obyvateli bude pravděpodobně najat externí subjekt. Veřejnou zakázku zdůvodňuje náměstek primátora tím, že půjde o větší sběry dat a následnou analýzu.

Vedle toho už má město k dispozici na téma rozvoje sportu plán, který před časem zpracovala Jihočeská univerzita a nyní se k němu připravují dílčí akční plány. Podobné dokumenty jsou totiž často nezbytným předpokladem získávání dotací od státu nebo z Evropské unie. Na druhou stranu může město i na tyto dokumenty dotace čerpat.

I projekt nového velkého sportovního stánku chce radnice uskutečnit s pomocí finančních zdrojů od státu, Evropské unie nebo třeba i některých sportovních svazů.