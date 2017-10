Nový mariánský sloup v Křenově už stojí

Křenov – Ozdravný pobyt v prostorách Psychiatrické léčebny Červený dvůr má za sebou, díky tamnímu terapeutovi Alexandru Debnarovi, jedna křenovská rarita, dřevěný mariánský sloup, který se v pondělí dočkal slavnostního odhalení.

„Je to vzácnost,“ vysvětlil Alexandr Debnar. „Boží muka jsou většinou kamenná nebo zděná. Další dřevěnou ukázkou je Modrý obraz na Kleti a víc jich na Krumlovsku, myslím, není.“



Že by si pomalu, ale jistě trouchnivějící sloup zasloužil opravu, ho často napadalo cestou do práce. S nápadem přišel za ředitelem léčebny. „Měl jsem za to, že půjde jen o povrchovou úpravu,“ popsal Jiří Dvořáček původní myšlenku. „Když pak sloup dotáhli do dílny a on se jim rozpadl, v duchu jsem si říkal, že už ho do kupy nedají.“



„Že dnes sloup stojí, je výsledkem pracovní terapie, a úterní odhalení je v životě léčebny velmi neobvyklá chvíle,“ netajil se s uznáním ředitel. „Nestává se často, abychom obnovovali a vztyčovali mariánské sloupy.“



Na oficiální odhalení dorazil i jeden z hlavních tvůrců rekonstrukce, truhlář Martin Karda z Miličína na České Sibiři a bývalý pacient léčebny. „Dělám truhlařinu, a když pan Debnar viděl, že v léčebně opravuji úly a podobně, oslovil mě, zda bych sloup neopravil,“ popsal Martin Karda. „Původně jsme měli v plánu ho repasovat, to ale nakonec nešlo.“



Sloup, jehož původní verze byla vztyčena v roce 1857, rozebrali na kusy a každý díl vyrobili podle předlohy z dubu z areálu léčebny. „Občas jsem měl někoho k ruce, ale dělal jsem na tom hlavně sám,“ doplnil truhlář. „Trvalo to dva tři měsíce.“



Bedřich Čermák, arteterapeut léčebny, přiblížil, jak se opravoval obrázek panny Marie. „Spodní část jsme impregnovali a navrch dali jemný kloboukový papír, na něj latex a malovalo se akrylovými barvami a na závěr olejem. Nakonec přišel ochranný, tzv. kočárový lak, který je hodně tvrdý a vydrží nějaký ten déšť a sluníčko.“



Na opravě sloupu se kromě léčebny finančně podílela také obec Kájov.

Zuzana Gabajová