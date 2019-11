Bývalou prodejnu sice ještě obklopuje plot a pro veřejnost je do ní zákaz vstupu, ale přestavba už je prakticky hotová.

„Dnes máme kontrolní den,“ sdělila včera starostka Netřebic Jana Vomáčková. „Stavební dozor tedy po obhlídce řekne, co je třeba ještě opravit a doladit. Slavnostní otevření zatím neplánujeme, protože nevíme, kdy se uskuteční kolaudace. Doufám ale, že se to podaří do konce roku a úřad bude hotový do naší obecní silvestrovské vycházky.“

Budova obecního úřadu je moderní, pěkně prosvětlená. Obsahuje dvě kanceláře, zasedací místnost a společenskou místnost, tedy cosi jako malý sál. Konečné náklady na rekonstrukci bývalé prodejny ještě nejsou vyčíslené.

Projektová dokumentace na proměnu bývalé prodejny v úřad a kulturní zařízení vznikala ještě za bývalého starosty Jiřího Opekara. Rekonstrukce začala částečným bouráním objektu. Podle původních odhadů by se měly náklady pohybovat kolem 13 milionů korun.

Společenská místnost pojme zhruba 70 lidí, nechybí u ní kuchyňka. Dále jsou uvnitř budovy kanceláře starosty a účetní.