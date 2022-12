Nová prodejna Penny vyrostla v ulici 5. května na břehu Vltavy nedaleko prosklené budovy, tzv. Skleníku, jejíž přízemí zaujímá samoobslužná prodejna Jednoty. Penny zde staví atypickou prodejnu tak, aby co nejvíce zapadala do rázu okolní zástavby. Kolem se rozkládá plocha pro parkování a již hotové chodníky včetně příjezdové křižovatky.

„Nové prodejny, které stavíme, se vždy snažíme navrhnout tak, aby co nejlépe zapadly do okolí a staly se přirozenou součástí místního prostředí,“ uvedl Tomáš Kubík, mluvčí Penny Market, s.r.o. „V jednom z nejkrásnějších českých měst, historickém Českém Krumlově, jsme vzhled prodejny připravovali obzvláště pečlivě. Ve spolupráci s památkáři a místní samosprávou jsme s našimi architekty vytvořili koncept, který plně respektuje lokalitu tohoto nádherného města a nenásilně zapadá do stávající zástavby. Výsledkem je opravdu unikátní prodejna, jejíž design je inspirovaný dvoulodními historickými stavbami.“ Prodejna je rozdělena do dvou objektů a působí dojmem dvou menších staveb. „Využíváme tradiční stavební materiály, jako například pálené tašky, štukové omítky a měděné oplechování. Věříme, že se prodejna zákazníkům i veřejnosti bude líbit,“ řekl Tomáš Kubík. „Současně bude prodejna technologicky vybavena podle našich nejaktuálnějších požadavků,“ popsal již na začátku stavby Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení. „Například vytápěním/chlazením pomocí tepelných čerpadel, využitím zbytkového tepla z potravinářského chlazení, vzduchotechniky s vysokým stupněm rekuperace a tak dále."

Práce na stavbě se prodloužily, proto se lidé ptají, kdy se prodejna otevře. „Stavba v Českém Krumlově už se blíží ke svému dokončení,“ ujistil Tomáš Kubík. „Předpokládáme, že ji otevřeme v nejbližších týdnech. O přesném termínu budeme zákazníky včas informovat.“

U prodejny vzniklo celkem 50 parkovacích míst. Po otevření bude parkování k dispozici jen pro zákazníky. Do budoucna však Penny Market počítá s možností rezidenčního nočního parkování.

Masna smluvního partnera, kterou disponují jiné prodejny Penny Marketu, na Plešivci však skutečně bude chybět. „Věříme, že si zákazníci vyberou z široké nabídky kvalitního masa za výhodné ceny na naší prodejně,“ řekl k tomu Tomáš Kubík. „Maso, které prodáváme exkluzivně v našem řetězci pod značkou Dobré maso, pochází výhradně z českých chovů a je ze zvířat, které měly zajištěné nadstandardní životní podmínky díky standardům PENNY Animal Welfare.“ Dohady lidí o tom, že na deficitu masny má údajně svůj podíl nový starosta Alexandr Nogrády, který před volbami pracoval v kaplické Jednotě, jsou liché. „Žádný z našich partnerů neměl zájem řeznictví v této prodejně otevřít,“ sdělil pravý důvod Tomáš Kubík. Za naprostý nesmysl považuje tuto domněnku starosta Alexandr Nogrády. „To je absurdní nápad,“ ohradil se překvapeně. „O Penny marketu nemám žádné informace a vůbec jsem jej neřešil. To je čistě věc Penny Marketu, jak si to v prodejně udělají.“

Nová prodejna za několik desítek milionů korun bude mít prodejní plochu 820 m2. Zákazníci zde najdou široký výběr ovoce a zeleniny, čerstvého pečiva nebo celé řady mléčných produktů, to vše v příjemném moderním a vzdušném prostředí. „Těšit se mohou i na spoustu oblíbených produktů za akční ceny,“ dodal Tomáš Kubík. „Jako u všech našich nových prodejen bude i tady standardem plně zakryté pečivo, zvyšující hygienu jeho prodeje.“