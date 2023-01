Co se týká investic, na ty je v tomto nelehkém roce určeno necelých 106 milionů korun. Nejvíce peněz, a to 40 milionů korun, spolykají výdaje do vodohospodářské infrastruktury. Pak je třeba počítat s investicemi na dlouhodobé investiční projekty, jakými je příprava bývalých kasáren na výstavbu nové bytové čtvrti Nový Dvůr. Na to je v rozpočtu vyčleněno 4,5 milionu korun. Pokračuje revitalizace městského hřbitova (15 milionů korun), v plánu je nákup další části sbírky dětských ilustrací, což představuje výdaj pět milionů korun. Mezi investice náleží také pořízení nového městského mobiliáře, který přijde na tři miliony korun.