Moderní městský úřad, který efektivně vykonává svěřené úkoly s důrazem na profesionální a kvalitní poskytování služeb veřejnosti. To je vize nového tajemníka, který nastupuje na českokrumlovský městský úřad. Poté, co se z funkce rozhodl odejít Radim Rouče, se tajemníkem stal Jan Lippl.

Nový tajemník Městského úřadu v Českém Krumlově Jan Lippl. | Foto: MěÚ Český Krumlov

V pondělí ho do funkce jmenoval starosta města Dalibor Carda. Do vedení úřadu se 150 zaměstnanci tak nastoupil sedmatřicetiletý Jan Lippl, kterému prostředí krumlovského úřadu není neznámé. Působí zde již od roku 2009 na vedoucích pozicích v oblasti IT.