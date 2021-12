Rada města ve středu 1. prosince rozhodla, že ledové kluziště, které bylo součástí Českobudějovického adventu, smí na náměstí Přemysla Otakara II. zůstat na 14 dní. Jednalo se o možnosti bruslení na náměstí do 24. prosince. První náměstek primátora Juraj Thoma, který má na starosti i kulturu, uvedl: "Uvidíme, jaká bude po čtrnácti dnech epidemiologická situace."

Na adventní kluziště na budějovickém náměstí se vrátí na dva týdny bruslaři. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Českobudějovické adventní městečko jako ostatní vánoční trhy ukončilo svůj provoz v pátek 26. listopadu v 18 h kvůli nařízení vlády a epidemiologické situaci. Přejmenovávat hona zimní farmářské trhy po vzoru jiných měst podle Lenky Střítecké, jednatelky firmy Art4Protomion, která trhy realizuje, nejde a nikam by to nevedlo. "Navíc by o tom muselo rozhodnout město," poukazuje na fakt, že to není v její kompetenci.