Pivnici Katakomby v krumlovském hotelu Old Inn zachvátil požár. | Foto: HZS JčK

Ve čtvrtek 16. října 2008 se historickými ulicemi centra Českého Krumlova řítily směrem k náměstí hasičské vozy. V katakombách hotelu The Old Inn, dodnes známého jako Měšťák, zachvátily plameny dřevěný bar.

„Jednotka místo prozkoumala a zjistila, že kouř od ohně zamořil celý sklepní prostor včetně pivnice Katakomby a částečně také vyšší patra objektu,“ sdělil tehdy ředitel českokrumlovského územního odboru Hasičského záchranného sboru JčK Pavel Rožboud. „Vlastní požár hasiči nalezli v baru pivnice.“

V baru hořely police, skříňky a další zařízení. Hasiči požár lokalizovali v 6.03 hodin s pomocí jednoho vysokotlakého vodního proudu a dýchací techniky. Poté bylo třeba sklepní prostory řádně odvětrat.

„Zapadlá památka má své kouzlo, ale také velkou smůlu. Sto let ji nikdo nechce,“ uvedl svůj článek tehdejší redaktor Českokrumlovského deníku Zdeněk Zajíček o nedokončeném památníku, který byl postaven na oslavu vítězství spojeneckých armád Ruska, Rakouska a Pruska nad Napoleonem Bonaparte v bitvě u Lipska roku 1813. „Ptačí hrádek stojí západním směrem na zalesněném vršku, nedaleko českokrumlovského zámku.“

Ptačí hrádek v roce 2008.Zdroj: Deník/Zdeněk Zajíček

Během nadcházejících dnů roku 2008 se mělo rozhodovat o budoucnosti stavby. „Doposud totiž patří Lesům České republiky. Jak uvádí Radek Kordač ze zdejší Lesní správy Lesů České republiky, nabídly hrádek Lesy městu Český Krumlov v květnu letošního roku,“ psal Zdeněk Zajíček.

Pro úplnost je třeba dodat, že současným vlastníkem „Ptačáku“ je od roku 2010 architektka Lenka Havlíčková, manželka bývalého ministra dopravy, průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

Pytláci zabili jelena v oboře kvůli jeho kapitálnímu paroží

Chovatel ze Studence Jan Wittner prožil 16. října 2008 velké zklamání, protože přišel o největší chloubu svého chovu. Několik let se těšil ze statného jelena, opravdového krále svého chovu.

Trofejní jelen, kterého na Studenci zabili pytláci.Zdroj: Se svolením majitele

Tu noc ale někdo sedmiletého krasavce zastřelil, hlavu s nádherným parožím uřízl a tělo nechal ležet v oboře. Majiteli způsobil tak škodu za několik set tisíc korun.

„V noci kolem půl druhé jsme slyšeli štěkat psy. Tehdy se to zřejmě odehrálo,“ popsal tehdy zdrceně Jan Wittner. „Jsem z toho úplně hotový. Pořídil jsem si zájmový chov jelena karpatského jako hobby na důchod. Mám od tohoto jelena pět shozů, letos by hodnota jeho paroží dosáhla nejméně 240 bodů. Do zlaté kategorie spadá trofej od 210 bodů, takže cena mého jelena byla veliká.“

Jelena zastřelili třemi ranami. Chovatel byl přesvědčen, že to udělali profesionálové, kteří šli najisto, a že trofej zřejmě poputuje za hranice. „Proti takovým zlotřilcům se ubránit nedá. Můj jelen byl výjimečný kus v zemi, a to se rozkřiklo. Dostalo se mi předtím varování od člověka z Prahy, který zaslechl, že se něco takového chystá, abych si dal pozor,“ upozornil.

„V naší honitbě jsem se s něčím podobným doposud nesetkal. Jsem z toho zhrozený,“ doplnil Roman Urbanec ze společnosti Agrowald, v jehož honitbě se chov jelenů nachází. „Tento jelen dovezený z Bavorska byl chloubou Wittnerova chovu. Je smutné, co se dnes děje.“

