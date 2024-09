Proti panice

„Na řeku se sem chodím dívat vícekrát za den, protože bydlíme tady v paneláku přímo nad Malákem, takže mě pochopitelně zajímá, jak vypadá situace,“ vysvětluje Martina Bromová. „Živě si pamatuji povodně z roku 2002, třeba jak jsem odjela na kole do práce, tenkrát do tehdejšího Telecomu, a pak jsem měla strach, že se nedostanu domů. Pamatuji si, jak na Rádiu Faktor hlásili, že voda odnáší lávku u polikliniky Jih, a že u Železné panny plavou sudy z pivovaru. Proto mám nyní strach, jak se bude hladina řeky vyvíjet. Ale věřím, že všechno dopadne lépe než před dvěma desítkami let. Po povodních jsem sledovala, co všechno město udělalo, aby se případné další záplavě zabránilo, a zaregistrovala jsem tak prohlubování a čištění koryta Malše, stavbu protipovodňových stěn nebo další opatření. Když se teď dívám na naši řeku, uvědomuji si, jaký je voda ohromný živel, jakou má sílu, a jak jsme proti přírodě, přes všechen lidský pokrok, stále stejně malincí,“ zdůrazňuje Martina Bromová, která chválí i současné jednání krajského krizového štábu. „Jako obyvatelka Českých Budějovic hodně oceňuji věcnou komunikaci hejtmana Martina Kuby a jeho informace o situaci, prognózách a opatřeních na jednotlivých jihočekých řekách. Myslím, že tak výrazně pomáhá k zabránění šíření paniky, protože sociální sítě jsou plné znepokojivých záběrů stoupajících řek, což na psychiku člověka nepůsobí zrovna nejlépe,“ dodává Martina Bromová, která se s manželem vydává ještě na Velký jez.

Na šťastnějším břehu

A právě Velký jez je oblíbené místo i Jany Ciglbauerové, tlumočnice do italštiny a milovnice turistiky, která bydlí nedaleko odtud. „Mám ráda vodu, a kdykoliv to jde, jdu se sem koupat. Hodně lidí, které znám, považuje vodu v Malši za špinavou, což ale není pravda. Lužní řeka nemůže být průhledná, protože má bahnité dno. Když v ní plavu, cítím, jak voní. Pokud by byla znečištěná, nežili by tady bobři a nehnízdil ledňáček. Malše a její okolí jsou nádherné. Chodím se teď dívat na vodu každý den. Po zkušenosti z roku 2002 vím, že bydlím na šťastnějším břehu, protože voda vždycky podteče na ten druhý. Co mě ale velmi bolí je vidět zatopené kořeny stromů podél břehu. Znám všechny stromy v okolí domu. Vždycky je při procházkách pozoruji a vidím, jak jsou krásně a harmonicky tvarované, i jak se během roku mění. Za takřka dvacet let, co zde bydlím, už jsem několikrát zažila, že kořeny stromů zaplavila voda, a stromy pak spadly do vody kvůli podemletým kořenům nebo musely být pokáceny. To nás čeká i nyní, což je smutné. Stromy kolem břehu pak chybí a dlouho mi trvá, než si zvyknu na prázdnotu,“ dodává Jana Ciglbauerová, která myslí nejenom na lidi v nouzi, ale i na stromy a zvířata, která současná povodeň postihne.