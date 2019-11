V pondělí zástupci velešínské školy a firmy ENGEL slavnostně otevřeli nový showroom a představili novou učební pomůcku pro praktický výcvik studentů v podobě technologické linky tvořené robotickou rukou a dopravníkem.

Ve vestibulu Střední odborné školy strojírenské Velešín mají nyní studenti a návštěvníci možnost dozvědět se poutavou formou rozmanité zajímavosti nejenom o rodinné společnosti ENGEL, ale rovněž o škole a jejich vzájemné spolupráci. Moderní showroom tvoří několik velikých nástěnných obrazovek, de facto tabletů, jejichž obsah si mohou zájemci navolit podle toho, co se chtějí dozvědět.

„S firmou ENGEL máme výbornou spolupráci,“ uvedl ředitel školy Milan Timko. „V současnosti u nás pro firmu ENGEL studuje 48 žáků, z toho třicet má praxi přímov závodu. Během posledního jeden a půl roku firma investovala do vybavení školy více než 1,1 milionu korun. Největší investicí byl dopravník s robotickou rukou, který dnes předvedeme.“

Při otevření nechyběli zástupci rakouského vedení firmy a pozvání přijala také hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. „ENGEL není sériovým výrobcem,“ připomněl obchodní ředitel společnosti ENGEL Peter Jungwirth. „Produkujeme jednotlivé díly a podle toho se musíme zařídit. Proto jsou pro nás odborníci tak důležití. Na jihu Čech je celá řada výborných odborníků v oblasti strojírenství, v němž máme velkou tradici. Samozřejmě i zde je cítit nedostatek odborných sil v posledních letech. Proto je tak důležitá spolupráce se školou, abychom si budoucí odborníky vychovávali.“

Návštěvníci poté spatřili, jak v učebně dílen funguje nová technologická linka pro výuku studentů, kteří se učí programovat její činnost. Robotická ruka kompletovala polotovar a dopravní linka ho následně přepravila na místo určení do logistického skladu. To vše na základě naprogramování studenty, a to především studenty oboru mechatronik.

„Na pohled to vypadá velmi jednoduše,“ doplnil ředitel Milan Timko. „Ale už jenom naprogramovat robotickou ruku tak, aby vše fungovalo v souhře s dopravníkem, není jednoduché. A právě to se naši žáci učí. A učí se to i se záměrnou chybou, aby se chyby naučili také odstraňovat.“

Velešínská škola ale navrch připravila ještě jednu perličku. Žáci s učitelem Radkem Brůžkem vymysleli a vytvořili sluneční hodiny, které jsou rovněž vizitkou spolupráce s firmou ENGEL. Najdete je před školou. Na jejich vytvoření spolupracovali žáci tří oborů a firma ENGEL je vyrobila. „Nastavíme je o zimním slunovratu,“ dodal Milan Timko.