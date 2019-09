Lámání větví, chůze přes záhonky, venčení psů bez vodítka. To byly podle památkářů hlavní důvody, proč se v únoru letošního roku pozměnila otevírací doba Dolní zahrady hlubockého zámku. Ta byla namísto 24 hodin denně pro veřejnost v hlavní sezoně zpřístupněna od 8 do 23 hodin.

Následovat má vyhodnocení přínosu zavedeného opatření, naplánováno je ale až na listopad. Jak ale potvrdila Lenka Krausová, mluvčí jihočeské policie, od změny otevírací doby zámecké zahrady sem hlubočtí policisté k žádným případům vandalství nevyjížděli.

Stejně tak to vidí i vrchní strážník Městské policie Hluboká nad Vltavou Michal Saitz. „Ani dřív, ani teď nemáme žádné zprávy o vandalství. My sem jezdíme provádět pouze kontrolní činnost, když zde pobíhali psy bez vodítka,“ řekl s tím, že jde o bezpečnost. „Na procházce tu jsou děti ze školky a proti nim vyběhne doga, to je pro tří, čtyřleté děti kůň,“ uvedl příklad.

Zhodnotí pohyb turistů u zámku

Hluboká nad Vltavou – Po hlavním náporu turistů mají na novogotickém zámku v Hluboké nad Vltavou. Stovky výletníků, kteří sem o prázdninách tradičně míří, však letos čekala jedna změna. Byla to první sezona, kdy byla pevně stanovena otevírací doba Dolní zahrady zámku (část s oranžérií).

Namísto nepřetržité možnosti vstupu byla pro turisty zahrada v hlavní sezoně (duben až říjen) otevřená od 8 do 23 hodin. Původně to ale mělo být od 8 do 19 hodin. Důvodem byli podle památkářů neukáznění návštěvníci, kteří ničili vzácné rostliny, jež se v parku nachází.

Jak už dříve uvedla Markéta Slabová, pracovnice vztahů k veřejnosti Národního památkového ústavu – územní památkové správy v Českých Budějovicích, správa zámku bude posléze vyhodnocovat dopad stávajícího režimu na stav zahrady a bezpečnost zámku. „Mohu říci, že jsme se změnou otevírací – zavírací doby zahrady zaregistrovali snížený počet případů vandalismu,“ řekla s tím, že konkrétnější informace budou až po konečném vyhodnocení s městem, které se teprve uskuteční.

Podle starosty města Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsy je nastolený režim přijatelným kompromisem. „Od té doby jsem o žádných případech vandalství ani jiných problémech neslyšel – a teď to říkám v přátelském duchu – až na stížnosti kastelána zámku, který těžko shání pracovníky na noční zamykání zahrady,“ zhodnotil starosta města nový návštěvnický režim.