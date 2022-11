Malý krámek na Latráně se sympatickým názvem Blecha v kožichu, který nabízí lákavé zboží pro děti, vypadá sice, co se zákazníků týká, prázdně, přesto si prodavačka nestěžuje. „Já se v Krumlově během sezony nepohybuji, protože pomáhám na hradě Pořešín,“ svěřila se prodavačka Františka Novotná z Českého Krumlova. „A tam byla o prázdninách skvělá sezona. Tady jsem od září, ale podzim je dobrý. Lidi k nám chodí. Protože je to obchůdek pro děti, a děti, jak rostou, pořád něco potřebují. Paní majitelka Martina Bodláková je moc šikovná a objednává nádherné věci. Chodí sem hodně místní i turisté. Ale převážně místní, protože myslím, že je to jediný krámek v Krumlově, který je specializovaný na děti od mimin do takových deseti dvanácti let.“ Krámek je plný nádherně ilustrovaných knížek, ale mnohé si rádi čtou i dospělí. K dispozici jsou interaktivní i retro hračky a oblečení, které šije sama majitelka. Tady doufají, že je zákazníci neopustí, i když pravděpodobně v následujících měsících budou šetřit.

Zastavte se na chvilku v Krumlově i u hrobů známých osobností. Třeba Petra Muka

V nedalekém květinářství Rozmarýna prožívají největší sezonu právě nyní na podzim a před Vánoci. „A přes léto jsem také byla s návštěvností prodejny spokojená,“ zhodnotila prodavačka Martina Nácalová. „Chodili sem Češi i cizinci. Uvidíme, co bude pak.“

Letní sezonu si ozkoušel také nový obchod Kalivera na Latráně s dámským prádlem a oděvy, dětskými kalhotami, čepicemi, pánskými boxerkami. „Krámek si tu od 4. dubna zařídila paní Kalianková, která provozuje v Krumlově švadlenku. Zájem byl pěkný,“ pochvalovala si prodavačka Zdeňka Kunertová. „Teď už je to horší, lidi asi šetří. Snad bude zájem zákazníků i o Vánocích, ale obávám, že leden únor nebudou nic veselého. Nevíme, jak to pak zvládneme.“

Zdeňka Kunertová žije v Českém Krumlově 71 let. Jako malá bydlela v klášteře, pak na zámku. Na to, kde byly tehdy jaké krámky, si dobře pamatuje. „V našem krámku tenkrát nebylo nic,“ vzpomínala. „Ale vedle byly hračkárna, rybárna, mlékárna. Já později v centru prodávala v pánských oděvech. Byly tu prodejny elektro, kovo, šicí stroje, tady kousek vedle prodejna nábytku, kus dál masna, kde se prodávaly i polotovary jako karbanátky, řízečky. Dole bufet. Kousek dál klobouky, pak obuv, tady bylo plno obchodů. Žádný z nich tu nezůstal, teď jsou tu jen prodejny pro turisty, ale co se dá dělat. Ale vezměte si to, v celém Krumlově není řeznictví. Maso si je možné nakoupit pouze v obchodních domech řetězců. To je bída.“

Z krumlovské radnice zmizela ukrajinská vlajka. Nové vedení ji nevrátí

Z perníkářství Český perník u zámku se linula vůně až na chodník, ale uvnitř bylo jen pár návštěvníků. „Sezona byla především krátká,“ konstatoval spolumajitel Martin Lobík. „Začala až koncem června, teď v říjnu nám počasí ještě přeje. Uvidíme, jak to bude, jestli se potvrdí, že je Krumlov opravdu jenom letní destinací. My jsme tak na padesáti procentech výkonu. Abychom naše podnikání udrželi, potřebujeme mít tržby celoročně. Anebo to musíme celé přeorganizovat, přizpůsobit se okolnostem personálně, podle výše nájmů a podobně, a zaměřit se jen na léto.“ V létě krámek s Českým perníkem navštěvovali hodně Češi, teď na podzim přibyly skupinky turistů. „Uvidíme, jestli je to signál, že se to zlepšuje, nebo ne,“ podotkl Martin Lobík. „Zbraně neskládáme, ale nedá se vůbec odhadovat, co bude.“