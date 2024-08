Obchvat Dasného a Češnovic se řešil dlouhé roky. Denně tudy projede na 20 tisíc aut, jimž se místní obyvatelé musejí vyhýbat, když se přes silnici první třídy chtějí dostat z jedné části vesnice do druhé. Obyvatelé Dasného dokonce rok předtím zorganizovali protestní akci. S transparenty, na nichž byla hesla jako „My tady žijeme, ty jen projíždíš“, chtěli tehdy upozornit na stále neexistující, a přitom roky plánovaný obchvat obce. Další demonstraci se později kvůli obchvatu konala i v Češnovicích.

Nová přeložka prospěje hlavně bezpečnosti provozu. Jak upozornil při slavnostním zahájení stavby 29. srpna 2024 generální ředitel ŘSD Radek Mátl, muselo se jednat s 307 vlastníky pozemků. Předpokládaná cena stavby je 1,26 miliardy korun bez DPH. „Silnice I/20 je jedním z páteřních silničních tahů v naší zemi. Do Českých Budějovic přivádí přes Písek dopravu od Plzně. Po dokončení dálnice D4 mezi Prahou a Pískem se silnice I/20 stane ještě více atraktivní pro cesty mezi hlavním městem a Českými Budějovicemi, a proto je nutné postupně zvyšovat její propustnost,“ řekl k chystané stavbě ministr dopravy Martin Kupka. Stavba Pištín – České Vrbné bude z velké části čtyřpruhem. Až do Písku se pak bude rekonstruovat silnice tak, že podle Martina Kupky střídavě přibude na několika místech předjížděcí třetí pruh pro jeden či druhý směr.

| Video: Youtube

Podle ředitelky jihočeské pobočky ŘSD Vladimíry Hruškové už se blíží i zahájení stavby severní spojky v Českých Budějovicích. Na 12. září 2024 je připraveno zasedání komise, která bude hodnotit podané nabídky. Severní spojka by se mohla začít stavět ještě tento rok.

Staví se i přivaděč z D3 ke Krumlovu, dokončují tunel Pohůrka

Ve stejný den jako obchvat Dasného a Češňovic Ředitelství silnici a dálnic spustilo i stavu dálničního přivaděče do Českého Krumlova. Ředitel ŘSD Radek Mátl na svém účtu na síti X zároveň uvedl, že v českobudějovickém tunelu Pohůrka na stavbě D3, na kterém závisí otevření D3 z Úsilného do kaplického nádraží ke konci roku, už se pokládá vozovka a práce pokračují podle harmonogramu. „Aktuálně zbývá do zprovoznění 28 km D3 mezi Úsilným a Kaplicí-nádraží 114 dní,“ napsal. „Ale už v sobotu 7. září zveme veřejnost na prohlídku stavby včetně tunelu v rámci dne otevřených dveří.“