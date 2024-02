ŘSD už vybralo stavitele přivaděče do Krumlova. Chystá se i obchvat Přísečné

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už ví, kdo a za kolik by měl letos postavit přivaděč od dálnice D3 do Českého Krumlova. Přeložka silnice I/39 bude sloužit zároveň jako obchvat Prostředních Svinců a Horního Třebonína, o dva roky později by měla vypuknout také stavba obchvatu Přísečné. Od dálnice až do Českého Krumlova po jeho dokončení pojedou auta úplně mimo zastavěné území.

Vizualizace stavby I/39 Třebonín (MÚK D3) – Rájov. Podívejte se, kudy přesně povede a jak bude vypadat. | Video: Se svolením ŘSD

ŘSD podle jeho ředitele Radka Mátla dostalo šest nabídek na stavbu akce, která má oficiální název I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov. Přeložka této silnice I. třídy bude 3,2 km dlouhá a nejvýhodnější nabídku podaly M – SILNICE, a.s.: 322,9 milionu Kč bez DPH. To jsou tři čtvrtiny ceny, se kterou ŘSD v době vypsání soutěže počítalo. Přeložka povede jižně od současné silnice II/155, projde mezi Prostředními a Horními Svinci a z jihu obejde Horní Třebonín, stavět by se mělo začít na podzim. (Více ZDE.) Video: trasa přeložky I/39 Zdroj: Se svolením ŘSD I/39 povede za pár let po nové trase i okolo Přísečné. Podle zatím nejnovějších informací od ŘSD, které jsou z prosince 2023, by mohla stavba obchvatu obce, pokud vše půjde bez větších komplikací, začít v roce 2026, do provozu by měl být uveden v roce 2028. Obchvat Přísečné bude dlouhý 1777 m, budou na něm dvě protihlukové stěny o celkové délce 470 metrů a jeho předpokládaná cena je 235 milionů korun bez DPH. Přehled dalších dopravních staveb, které plánuje Ředitelství silnic a dálnic na Krumlovsku pro letošní rok, najdete ZDE. Jsou mezi nimi cca dvouměsíční oprava mostu v Kladenském Rovném (cca od května), stejně dlouhá rekonstrukce mostu v hrázi mezi malým a velkým Lipnem v Černé v Pošumaví (zhruba od dubna), výměna povrchu na silnici I/3 v Hubenově (od dubna) a tzv. odstranění rizik na I/3 v Kaplici-nádraží, jako je zvýšení bezpečnosti chodců a přemístění autobusových zastávek. I tato stavba by měla začít zhruba v dubnu a trvat dva měsíce. Obchvat Svinců a Třebonína: ŘSD už hledá firmu, která postaví přivaděč k D3

