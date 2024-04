Martin Helcl, provozovatel bufetu Bufík nedaleko krumlovského vlakového nádraží, pro Deník řekl, že po novém roce zdražil o pět korun. „Ale jenom na hlavních jídlech, polévky jsem nechal na stejných cenách. Zdražení je kvůli odvodům za zaměstnance a změně sazby DPH, místo 10 procent mám teď 12 procent.“ Rozlétané ceny energií neřeší. „Beru to tak, že to jde všechno za mnou. Je to o tisícovku dvě měsíčně, to už v cenách jídel nezachráním,“ vysvětlil.

Kolem Vltavy v Krumlově je pokáceno. Začíná tam stavba Vltavské cyklostezky

A co je v bufíku největší trhák? „Řízek a smažený sýr nabízíme každý den, bez toho se neobejdeme, oblíbená je dále např. svíčková nebo holandský mletý řízek,“ dodal Martin Helcl. Denní nabídka se v Bufíku každý den mění. Jen namátkou, co vaří a za kolik to nabízejí: dřevorubecký vepřový steak se žampiony se šťouchaným bramborem (120 Kč), pečená krkovice s bramborovým knedlíkem a zelím (115 Kč), „stálý“ vepřový řízek s bramborovým salátem pořídíte za 130 Kč a smažák s hranolky a tatarkou za 125 Kč. Polévky stojí 15, resp. 30 Kč. podle velikosti.

V Plevnu u výpadovky na Budějovice cedule hlásí cenu za obědové menu 130 korun, stejně jako minulý rok, v TenisCentru dali strávníci za polední meníčko minulý rok 139 Kč, letos je to 154 Kč.

Bufetové restaurace Jídelna Krumlov, která je v místě bývalého Ronda, v březnu oslavila rok provozu. I tam ceny zvedli zhruba o pět korun. A daří se jim, hodnotí po roce Stanislav Mařík. „Chodí lidé z celého města, rádi se zastaví i turisti. Zaměřujeme se na českou kuchyni, občas nabídneme i něco mezinárodního. Rozšířili jsme také nabídku zákusků, pořídili jsme větší chlaďák,“ přiblížil s tím, že jak zákusky, tak chlebíčky a saláty vyrábějí sami, přímo v provozovně na Tovární ulici.

V bývalém Rondu v pondělí otvírá Jídelna Krumlov. Koukněte, co v bufetu nabídnou

V denní nabídce má Jídelna Krumlov vždy čtyři až pět jídel, každý den jiná, např. maďarský perkelt s rýží nebo knedlíkem (135 Kč), filet z candáta s bramborovou kaší (145 Kč) nebo borůvkové knedlíky přelité žahourem a smetanou (130 Kč), stálá nabídka obsahuje hovězí guláš s knedlíkem (135 Kč) nebo moravského vrabce (135 Kč). Stálice české kuchyně řízek s přílohou stojí 135 Kč, stejně jako smažený sýr s tatarkou a hranolky.

Anketu opět po roce převálcoval Oblouk