"Seznámili jsme se během vystoupení mé kapely v Milevsku. Hrozně se mi líbila, tak jsem ji oslovil. Nejprve jsme si chvíli psali, občas se viděli, a nakonec to dopadlo, jak to dopadlo," říká dnes už bývalý kytarista punk-rockové kapely Zakázaný ovoce Štěpán Soukup se smíchem. Hudbě však zůstal věrný, skládá a zpívá dál, nyní už pod svým občanským jménem.

O datum svatby požádali loni na výročí svého seznámení: koncert se totiž konal 25. prosince o tři roky dříve. "Na přípravu jsme měli dva měsíce, bylo to docela hektické, ale všechno dopadlo dobře," dodal novomanžel.

22. 2. 2022. Obřad ve znamení magických dvojek jihočeské páry láká

A proč datum plné dvojek láká? Podle numerologů je to totiž dobré znamení. Co jde do páru je údajně dobré. Navíc datum 22. 02. 2022 je takzvaný palindrom. Číslo, které lze číst stejně z obou stran. U řady lidí to vyvolává magickou atmosféru. A pokud někdo nevěří na numerologii? Když už nic jiného, nebude těžké si v budoucnu vzpomenout, kdy svatba vlastně byla.