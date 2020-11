Veřejnosti přiblíží život v období vrcholného středověku.

Stavba za 47 milionů Kč by měla být hotová v roce 2024. Už v této chvíli jsou zde vidět kamenné základy budoucího zemanského dvorce. To byl i důvod, proč se na stavbu přijel podívat náměstek hejtmanky pro kulturu Pavel Hroch.

„Jsem rád, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje odsouhlasilo tuto investici nejen do zemanského dvorce, ale i celého archeoskanzenu. Stavbu jsme soutěžili celkem třikrát. Nakonec jsme realizaci vysoutěžili za zhruba 47 milionů Kč včetně DPH,“ řekl náměstek Hroch a doplnil, že vítěznou firmou se stala společnost S-B s.r.o. Sedlčany. „Firma má bohaté zkušenosti a dělá velice kvalitní práci – postavila například archeoskanzen ve Vysokém Chlumci a její zaměstnanci pracují přesně tak, jak se pracovalo kdysi. Je to tedy všechno ruční práce,“ uzavřel Hroch. Po dokončení by do Trocnova mohlo jezdit 60 až 70 tisíc návštěvníků ročně.

„V této chvíli je v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova postavena podstatná část obvodových zdí takzvaného zemanského dvorce. Ze země rostou budoucí sýpky, stodoly, stáje a další stavby, které ke dvorci patřily,“ pochvaloval si ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích František Štangl. Původně se na kamenné prvky stavby počítalo s použitím kamene z rejtského lomu. „Ten kámen byl ale modrý a nevyhovoval představám architekta. Materiál odpovídající barvy jsme nakonec dovezli z lomu v Kaplici,“ uzavírá Štangl.

Na zemanský dvorec bude ještě navazovat dvorec selský. Počítá se i s návštěvnickým centrem, které bude vstupní branou do celého areálu. „Návštěvnické centrum by mělo být v místě bývalé vyhořelé stodoly v areálu dnešního muzea. Doufám, že se nám ho v příštím roce podaří vyprojektovat a následně zrealizovat,“ řekl vedoucí odboru kultury a památkové péče Patrik Červák a doplnil, že projekt chce podat i do nového IROP, který by měl být zpřístupněn od příštího roku, kde je poměr financování způsobilých výdajů 85/10/5 (EU/JčK/ČR).

Archeoskanzen Trocnov je vyústěním dlouhodobé snahy o větší propagaci husitství a obnovy tradic, které se k areálu Jana Žižky v Trocnově vážou. Je zároveň součástí dlouhodobé schválené koncepce rozvoje Jihočeského muzea v ČB. Smyslem provozování areálu je rozšíření veřejné služby v oblasti kultury poskytované Jihočeským muzeem a vytvoření portfolia naučných, historických turistických cílů, které budou dlouhodobě zvyšovat návštěvnost organizace, potažmo Jihočeského kraje a přispějí v rámci své programové nabídky k rozšiřování paměti národa, což je jeden z hlavních cílů, ke kterému byla organizace zřízena.

