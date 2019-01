Hojná Voda /VIDEO/- Nemusíte až na Šumavu, abyste si na jihu Čech užili skvěle upravené okruhy na klasiku. Čtyřicet kilometrů od Českého Krumlova je projeto několik okruhů na klasiku po loukách a lesích v okolí Hojné Vody a Starých Hutí.

V neděli jsme vyrazili otestovat bílou stopu do Novohradských hor. Cesta z Českého Krumlova přes Kaplici, Benešov nad Černou a Černé údolí byla v neděli ráno v pohodě. Byla čerstvě projetá, cestou jsme potkali několik pluhů, ale v některých místech to hodně klouzalo, nicméně bylo posoleno nebo posypáno a s opatrností byla silnice bez problémů sjízdná.



Na Hojné Vodě jsme zaparkovali přímo u silnice u východiska běžeckých stop. Přijeli jsme ve chvíli, kdy okruhy čerstvě najížděl po polích i po lese skútr se stopořezem. Na loukách leží skoro půl metru sněhu, v lesích o něco méně, ale stopa je kvalitní. V kombinaci s teplotou dva stupně pod bodem mrazu to v neděli znamenalo ukázkovou lyžovačku, kterou díky jen mírně zvlněnému terénu zvládnou i ti nejmenší a úplní začátečníci.



I v týdnu se má teplota v Novohradských horách držet pod nulou a má dál sněžit, takže vyhlídky jsou, alespoň prozatím, příznivé.