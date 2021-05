Například v 1.A v Základní škole Fantova v pátek čarodějnice rozhodně nechyběly. Svátek děti oslavily ve třídě a zábava vyvrcholila soutěží O nejkrásnější čarodějnici.

První A ZŠ Fantova se do pátečního rána 30.4. převlékla do podoby bradavické školy kouzel a magie. Od rána proudili do vchodu školy malí čarodějové a čarodějky s kouzelnými košťaty, hůlkami, s kočkami na rameni, s pavouky nevídaných rozměrů, s hady a žábami, v kloboucích i bez, v neviditelných pláštích a čarodějných úborech a všichni odhodlaní se něčemu novému naučit.

Jména Toníků, Adámků, Kubíků, Honzíků, Kristýnek, Marušek a ostatních se změnila na Zlobrouky, Ozorohy, Leontýnky a nebo třeba Harry Pottery a Čaroděje ze Země Ozz …

“Malí kouzelníci se celé dopoledne učili v týmech čarodějnické češtině i matematice,” popsala jejich učitelka Jan Růžičková. “Skládali básničku, sestavovali puzzle, zpívali, hráli si, pojídali dobroty z třídního bufetu a hodnotili mezi sebou ty nejlepší kostýmy. Domů pak odcházeli spokojení, rozesmátí a díky rodičovské pomoci a péči i s úplně plnými bříšky s láskou upečených dobrot, o něž se postarali rodiče. Já tam byla, také si hrála a dobroty ochutnala … bylo nám fajn.”