Na ostrůvcích je vysetá směs Tenor, kterou tvoří 16 druhů letniček, dvouletek a trvalek. V prvním roce vykvétají letničky, v tom dalším pak trvalky a dvouletky. Doplní tak letničky, které se vysemenily a další rok vykvetou znovu.

Teď převládají červené vlčí máky, brzy je ale vystřídají jiné květiny fialové, růžové nebo žluté barvy. „V jednom časopise jsem viděl fotografie květnatých ploch a narazil jsem na jméno krumlovského botanika Martina Střelce. Sešli jsme se a on mě provedl přírodními loučkami v Českém Krumlově. Tak se mi to zalíbilo, že jsem si řekl, že musím nějakou lokalitu vymyslet i u nás,“ popisuje místostarosta Větřní Jaroslav Vojtíšek, jehož místní dobře znají jaké svého bývalého obvodního lékaře. „Přemýšlel jsem, kde bych ještě něco podobného našel, a narazil jsem na Volary, na paní místostarostku Janu Bártovou, a nelenil jsem, zvedl jsem telefon a vyrazil tam na obhlídku. Byl jsem z toho jako u vytržení. Řekl jsem si, to by bylo, aby se to nepovedlo i tady. Dostalo se mi sluchu a rozhodli jsme se, že to zkusíme. “

Už loni mělo město první vlaštovky nesečených trávníků v podobě dvou přírodních louček u bývalého střediska. Ty jsou teď pokosené a čeká se, až se květiny vysemení. „Rostou tam místní rostliny, nic jsme nedosívali. Mám v plánu tam ještě rozmístit hmyzí hotely, které jsem si nechal nařezat a sestavit, jen musím najít čas na jejich naplnění,“ dodává.

A teď k nim přibyla čtveřice květnatých ostrůvků před úřadem. Ty se síct nemusí, bylo ale třeba plochy znovu založit, tak jako záhony. Do hloubky 20 cm se skryla původní zemina, navezla se rašelina a pracovníci technických služeb pak směs semínek smíchanou s pískem vyseli a uválcovali.

„U místních to má obrovskou odezvu, chodí, jestli bychom to neudělali taky tam nebo onde… A tak přemýšlíme, jak loučky rozšířit. Chtěli by je třeba na Novém sídlišti. Na příští rok určitě nějakou novou lokalitu vymyslíme,“ slibuje místostarosta.