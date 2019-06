Český Krumlov - Vysvědčení je rozdáno a v současné chvíli se na dva měsíce prázdnin těší všichni školáci i studenti. V Základní škole Linecká v Českém Krumlově, stejně jako v jiných školách, si prvňáčci odnášejí domů první konečné vysvědčení. Někteří deváťáci se s lítostí loučí se svými učiteli.

Prvňáčci si ještě do školní jídelny zašli na poslední školní oběd v tomto školním roce. "Je to dobrý," pochvalovala si trojice kluků, kteří si pochutnávali na bramborovém guláši. "Ve škole nám většinou chutná. Někdy je to dobrý, někdy ne." V té chvíli ještě moc nevěděli, co budou dělat, jen jeden z nich měl jasno: "Budu pařit na mobilu," zářily mu oči. "A taky budeme chodit k vodě," dodal.