Děti s rodiči do školy vcházely dvěma rozdílnými vchody. Prvňáčci hlavním vchodem, druháci vchodem ze zahrady. Prostory kolem stolků s testy a učiteli, kteří radili, pomáhali a vše organizovali a evidovali, se zaplnil dětmi i dospělými. Některé děti se testování bály, ale většinou to zvládaly v pohodě.

„Do školy jsme se těšili hodně, akorát ty testy nám daly zabrat. Je to stresující,“ podělila se o své pocity maminka žačky z první třídy Klára Vaňková z Kaplice. „Bylo to takový divný,“ svěřila se dcerka Klárka Tetoourová, jaké to testování bylo. „Mně se to testování moc nelíbí, ale chápu, že to škola musí vyžadovat,“ pokračovala maminka. „Nedává mi to smysl. A vůbec celá ta doba nedává smysl. Nic s tím ale nenaděláme. Návrat do školy ale byl už potřeba. Výuku přes počítač jsme zvládali dobře, ale dcerce chybí kontakt s dětmi. Paní učitelky a všichni jsou skvělí a vycházejí vstříc,“ cenila.

Do lavic se vrátila většina žáčků, ale někteří rodiče z toho měli strach a k navrácení dětí do škol výhrady.