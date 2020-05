Sto čtyřiceti dětí se ve velešínské základní škole z celkového počtu 460 žáků v pondělí ujali učitelé 1. stupně. A k tomu osmnácti deváťáků. Ti jsou ovšem ve škole už mazáci, nejenom proto, že jsou v posledním ročníku, ale i z hlediska koronavirové docházky, neboť do školy chodí už dva týdny.

„Na obnovení školní výuky jsme se připravovali více než týden,“ řekl ředitel školy Luděk Kopřiva. „A sice rozdělení dětí do skupin, připravovali jsme třídy, školní jídelnu a organizaci výuky ve škole. Bylo to celkem náročné, ale myslím, že se to podařilo zorganizovat.“

Ve škole prakticky vše funguje jinak, než dřív. Všichni všude musí nosit roušky, výjimkou je pouze třída. Děti se musí v učebnách zdržovat i o přestávkách, kromě cesty na toalety. „Přestávky máme zorganizované tak, aby se děti nepotkávaly, takže každá třída ji má jindy,“ vysvětloval Luděk Kopřiva. „Také na obědy děti půjdou tak, aby se vytvořené dětské skupiny nepotkávaly. To znamená, že každá skupina jde na jídlo jindy, přičemž záleží, kolik dětí ze skupiny se na oběd přihlásilo, takže někdy se jde najíst naráz třeba čtrnáct dětí, jindy zase jenom jedno dítě.“

Všichni se na obědech v pohodě vystřídají, protože se přihlásila jen šedesátka mladých strávníků.

Nefunguje ranní družina a v družině jsou děti pospolu podle ročníků. „Do školy přišlo jenom něco málo přes polovinu dětí, takže s vytvářením skupin jsme problém neměli,“ podotkl ředitel. „Pouze ve třetích třídách jsme museli vytvořit jednu skupinu navíc oproti klasickým třídám. Tím se dostalo na všechny zájemce. Naopak v některých ročnících, kde máme tři třídy, vznikly jednom skupiny dvě.“

Protože zhruba tři stovky žáků zatím ještě zůstaly doma, distanční výuka pokračuje. Učitelé tedy dopoledne učí děti ve škole, odpoledne ještě posílají úkoly dětem doma.

„Je to složité,“ přitakal ředitel. „Přesto ta netradiční pauza k něčemu dobrá byla. Děti se naučily určité samostatnosti a nás, pedagogy, to naučilo používat nové metody. Čili nějaké poučení z toho budeme mít všichni.“

Učitelé se na děti těšili. „Vstávaly první den, a je to na nich dnes znát, chvíli jim trvá se rozjet,“ říkala s úsměvem učitelka 5.A Eva Štěpánová. „Učivo ale nezapomněly, trénovaly doma, takže jim to jde krásně.“

„Těšil jsem se do školy na učení a kamarády,“ souhlasně kývl hlavou páťák Michael. „Doma jsem se učil, kamaráda jsem měl, ale už to byla nuda.“

Do školy šla s velkou radostí také jeho spolužačka Anežka. „Těšila jsem do školy na všechny. Doma jsme kromě učení chodili s mamkou a mladším bráškou na procházky a na kolo. Brácha šel dneska do školy také. Těšili jsme se oba.“