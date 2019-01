OBRAZEM: Frymburští školáci na Martě změřili síly v obřím slalomu

Frymburk - Sjezdovku mají, co by kamenem dohodil, a tak si frymburští třeťáci a čtvrťáci užívají týdenního lyžařského kurzu v tamním skiparku každý rok. A páťáci mohli zúročit to, co se naučili, v obřím slalomu.

"Když už to máme takový kousek, tak toho využíváme. Děti se naučí lyžovat už jako malé a nemusejí čekat až do sedmičky," vysvětlila ředitelka frymburské základní školy Milada Minaříková.



"Podobný závod připravujeme pro každou školu, která u nás pořádá lyžařský výcvik a má o něj zájem," doplnila manažerka skiparku Jaroslava Račáková.

Autor: Zuzana Gabajová