Spisovatelka se v knize vrací do míst, kde žila se svým manželem, a vypráví příběhy, které se mezi klášterními zdmi odehrály v průběhu 20. století.

Dílo vznikalo z velké části v místě, kde Braunovi měli svou kuchyň, v dnešním Centru barokní kultury.

"Jsem rád, že tu můžu být, po dvaadvaceti letech, kdy vyšla první knížka, Českokrumlovské tajemno," svěřil se na křtu nakladatel Pavel Kopp, který knihy Heleně Braunové vydává. "Byli jsme technické nakladatelství a kniha byla první svého druhu. Byl jsem tu ještě v době, když tu Braunovi bydleli, a tak to znám in natura. Teď to je úplně jiného. Tehdy to byl tajemný klášter, ve kterém nevíte, co kde na vás vyběhne, a mám to štěstí i vidět ten nový."

Anotace knihy: Vítejte v bývalém klášteře svaté Kláry, který byl zrušen císařem Josefem II. v roce 1782. Když odešly poslední řeholnice, celý areál zakoupila knížata ze Schwarzenbergu a nechala ho přestavět na byty pro vdovy a siroty svých vyšších úředníků. Po celý dlouhý čas tu všichni obyvatelé žili poklidný život. Velká změna nastala až v roce 1928, když se do kláštera přistěhovala vdova po vrchním zámeckém správci, paní Anna von Braunová se svou matkou a synkem, malým Dikim. Jak přijaly tuto novotu starší slečny a další obyvatelé? Došlo mezi nimi ke sblížení a příjemnému soužití? Slečny nebyly zvyklé žít spolu s dětmi a vůbec si nedokázaly představit, že se tomu musí přizpůsobit. Takové ale bylo stanovisko knížecí kanceláře. Bydlet v klášteře, v bytech první třídy, bylo v době první republiky velké renomé! Jak se nejen tam, ale také ve městě i na zámku opravdu žilo, a jaké měli radosti i starosti všichni ti, kteří tam bydleli, o tom se dočtete v této knize.