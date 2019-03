Nad 725 m n. m. se hladina vyšplhala jen při povodních v letech 2002 a 2013, v pondělí v poledne je na kótě 725,05. K maximální retenční hladině jí chybí šedesát centimetrů.

Situaci přijeli z Českých Budějovic obhlédnout i vodní záchranáři Pavel Jinšík a Michal Kubík. Jejich základna na loděnici v Lipně zůstala naštěstí na suchu, jen schody k jezeru jsou zatopené. „Ostrůvek je celý pod vodou, ještě že tam ještě nejsou králíci, to by bylo po nich,“ zhodnotil Pavel Jinšík.

Po zadek ve vodě se ocitla Lipenská víla, která jezero stráží od roku 2011. Většinou na hladinu shlíží z kamene. "Pěkně se vykoupe, to se jí hned tak nepovede," smál se Robert Stýblo z Lipna nad Vltavou, který s kolegou opravoval na cyklostezce lampu. "Takhle vysoko hladinu ještě nepamatuje, vody je opravdu hodně."

Žádné drama by se ale konat nemělo. Pršet moc nemá, přítok do Lipna od nedělního maxima (170 m³/s) klesá a brzy ho bude následovat i hladina. Vltavští vodohospodáři do Vltavy odpouštějí od pátku padesát kubíku za vteřinu, a jakmile přítok klesne pod tuto hodnotu, vody v nádrži začne ubývat.