Jedna ze zastávek South Bohemia Classic byla v Prachaticích. A bylo se opravdu na co koukat. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Nevídaných 160 posádek z Čech i zahraničí brázdí už druhý den jižní Čechy. Na tradiční jízdu veteránů South Bohemia Classic narazili lidé z Českých Budějovic, Českého Krumlova, Vodňan či Prachatic. Druhá etapa startovala v sobotu ráno z Dolní Vltavice, veterány projíždějí přes Přední Výtoň, Weitru, Kaplici a Pohoří na Šumavě do cíle soutěže v Dolní Vltavici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.