Diváci se tak na kaplickém hřišti mohli 4. června bavit exhibičním utkáním. Hosté zvítězili 7:3 nad bývalými hráči TJ Spartak Kaplice. Sigi team je součástí Horsta Siegla, bývalého českého fotbalového útočníka a reprezentanta České republiky. Tým vznikl při utkání u příležitosti 90 let Sokola Lipence 14. 06. 2009 proti týmu Ivana Haška, Horstova spoluhráče a kamaráda. Sešla se tam plejáda skvělých fotbalistů, kamarádů herců i zpěváků. A od té doby Sigi team jezdí na exhibiční a charitativní zápasy po celé republice. V týmu jsou hráči zvučných jmen, například Antonín Panenka, David Lafata, David Pastrňák, Ivan Hašek, Karel Poborský, Lukáš Krpálek, Ladislav Vízek, Richard Genzer, Tomáš Skuhravý, Vladimír Šmicer, Sagvan Tofi…

A nyní zavítali také do Kaplice. „Děkuji pořadatelům Jaroslavu Kučerovi, Liboru Grancovi a Bohuslavu Svobodovi za jejich práci, bez nich by se to nepodařilo,“ vyzdvihl František Pour.