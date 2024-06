Deštivé počasí a teploty nad 15 °C, to je pro houby ideální kombinace. Procházka do lesa na Lipensku vydala za pár hodin pět kilo hřibů a dalších hub, naproti tomu les na Kájovsku vydal jedinou lišku.

V lesích v okolí Lipna začaly houbové žně. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Z obhlídky, jestli už v lese něco náhodou neroste, se stala akce Co krok, to houba. V převážně smrkových lesích rostou hlavně hřiby kováře, a to hlavně v okolí lesních cest a na prosvětlených stanovištích, začínají se ve větší míře objevovat muchomůrky růžovky a také první druhý holubinek. Šťastlivci už nacházejí i tzv. bílé hřiby, smrkové nebo dubové, a také křemenáče. Podívejte se do fotogalerie.

To, jaká je právě u vás pravděpodobnost růstu hub, vám napoví mapa pravděpodobnosti růstu mykorhizních, zejména hřibovitých hub, které sbírá většina českých houbařů. Spravuje ji a denně aktualizuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s mykology.

„Mnozí z vás se ptají, podle jakých pravidel se spouští výpočet pro tuto mapu. Spuštění výpočtu záleží nejen na vhodném počasí pro růst hub (optimální teploty, srážky a půdní vlhkost), ale také na reálném výskytu hub v lesích - ten mapují mykologové přímo v terénu. Jakmile jsou tato kritéria ve shodě, výpočet je spuštěn a mapa zveřejněna,“ vysvětluje ČHMÚ.

Na mapu se ale nelze spoléhat stoprocentně, reálný výskyt hub samozřejmě závisí na konkrétní lokalitě a zdejších podmínkách. „A jak jistě tuší zkušení houbaři, i samotné houby bývají často ‚vybíravé‘ a drží se jen určitých druhů stromů apod.,“ upozorňuje ústav. „Přírodní podmínky mají také značný vliv a mohou se v čase měnit – pokud bylo třeba vaše oblíbené houbařské místo ve smrkovém lese vykáceno a na jeho místě nyní vyrůstá nový smíšený les, může se zde výrazně změnit skladba hub. Proto je třeba brát naši mapu v celorepublikovém měřítku s určitou rezervou a brát v potaz, že vyjadřuje pravděpodobnost zejména na základě meteorologických proměnných.“

Zdroj: ČHMÚ