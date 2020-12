V mrazové kotlině pod Pohořím na Šumavě v Novohradských horách, které leží v 910 m n. m., se teploty držely hodně pod nulou více než týden, v noci klesala i hluboko pod minus 10 stupňů, a tak se tamní téměř sedmihektarová Jiřičská nádrž na Pohořském potoce, která vznikla v polovině 18. století a sloužila k plavení dřeva, stačila pokrýt dostatečně silnou vrstvou ledu. Jako jedna z mála vodních ploch v republice.

Led měl minimálně 10 cm a na přelomu listopadu a prosince se už po zamrzlé hladině proháněli dálkoví bruslaři. "Máme magistrálu delší než na Lipně!" pochlubil se přímo z terénu v sobotu dopoledne Miroslav Sylla z Českého Krumlova, který na rybník vyrazil tento týden už po několikáté. Jezdí na nordických bruslích a s dalšími bruslaři si prohrnuli 300 metrů dlouhý okruh. "Byli jsme tu v pondělí a bylo to jedno velké zrcadlo, ale i na sněhu se dá dobře bruslit." V noci ze středy na čtvrtek totiž rybník pokryly zhruba 4 centimetry sněhu, a tak se proměnil také v přírodní běžkařský stadion s více než 900metrovým okruhem.

Zásady bezpečného pohybu na ledě:

1. Pokud nemáte jistotu, že vás led unese, nevstupujte na něj! Velmi zrádný je zasněžený led, také popraskaný nebo rozbředlý led, například po oblevě.

2. Nevstupujte na led, pokud nemá alespoň 10 centimetrů. Nosnost, tloušťku, pevnost ledu vyzkoušej tím co je k dispozici, větví, sekerou a podobně. Při zkoušení ledu se zajisti například kolegou, kamarádem.

3. Nepohybujte se na ledě ve skupinách. Nejblíže mohou být osoby na vzájemné natažení paží, což jsou zhruba dva metry.

4. Na ledě se chovejte velmi obezřetně! Při praskání ledu nepokračujte v pohybu a více rozlož svou váhu na ploše.

5. Při pohybu na zamrzlých plochách používejte sebezáchranné hroty, které máte připravené k okamžitému použití na krku. Pomocí hrotů se zachytíte i na mokrém ledě, který klouže a dokážete se dostat na pevnější plochu.

6. Pro zajištění své bezpečnosti se jistěte lanem nebo použijte dostupné pomůcky, které vám po prolomení pomohou se udržet na hladině.

7. Vyvarujte se vstupů na led na přítocích, odtocích, pod mosty a dalších místech, kde hrozí nerovnoměrné promrznutí ledu.

8. K záchraně volejte záchranáře na dostupných tísňových linkách 112, 150, 155.

9. Pokud je záchrana nezbytná, pak při přiblížení se zajistěte lanem a rozložte svou váhu například plížením, živým řetězem, použitím desek, žebříku, lyží, pet lahví nebo bidel. Vybavte se dostupnými pomůckami pro případné nadlehčení, kdybyste propadli do vody, ideální jsou plovací vesta nebo člun.

10. Postiženého při vědomí po vytažení na pevný břeh svlékněte z mokrého oděvu a zajistěte mu suchý oděv, případně zabalte do přikrývek, aby mu bylo teplo. V případě bezvědomí zajistěte životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu zdravotnické záchranné služby.