Jako stavebnice roste v tomto týdnu ve sportovní hale na Chvalšinské sestava zástěnami oddělených kukaní, kterou dávají dohromady pracovníci českobudějovického výstaviště.

„V hale je připravená a položená podlaha a začala stavba oddělených kójí,“ potvrdil starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Stavba vzniká podle projektu od kraje. Je přesně dáno, kudy se bude přicházet a chodit, kde bude přijímačka, kde očkovací místa a podobně.“

Všechny přípravné práce hradí kraj. Jinak město úzce spolupracuje s okresní nemocnicí. Až bude systém kójí komplet dokončený, přijde na řadu natažení potřebných sítí a instalace počítačové technologie. Pak dojde na stěhování mobiliáře.

„Spolupracujeme s městským koordinátorem,“ sdělil Vojtěch Remeň, místopředseda představenstva krumlovské nemocnice. „Řešíme vnitřní vybavení – stoly, židle, lůžka pro ty, komu by se případně po očkování udělalo špatně. A zajišťujeme personál. Sháníme v první řadě externí zdravotníky, aby v případě příchodu nějaké další vlny pandemie nebyl narušený chod očkovacího centra ani nemocničních oddělení. A nemuseli pak řešit, jestli zavřeme očkovací centrum, nebo lůžkové oddělení. Jde nám o to, aby to byly dvě nezávislé skupiny zdravotníků. Kromě toho máme příslib od města a hasičů, že nám poskytnou podporu, co se týká administrace.“ Vojtěcha Remeně těší, že dobrovolníci nabízejí pomocnou ruku. „Zase se ukázalo, že spousta zdravotníků jsou srdcaři. Sestřičky a lékařky v důchodovém věku, stejně jako zdravotnice na mateřské dovolené, ochotně kývly, že nám pomohou,“ váží si jejich obětavosti Vojtěch Remeň. „Je příjemně vědět, že v tom nejsme sami.“

Až bude vše připraveno, prověří funkčnost očkovacího centra testovací provoz. Pak už bude záležet jen na dodávkách vakcín.

Město ale bude v souvislosti se sportovní halou řešit ještě jednu věc. Protože například badmintonisté přijdou o možnost trénovat. „Naším jediným zázemím je sportovní hala,“ přitakal předseda SK Badminton Český Krumlov Radek Votava. „Až budeme moci tréninky obnovit, nebudeme mít kde. To se částečně týká také fotbalistů. Budeme mít jednání s městem a já věřím, že najdeme takové řešení, aby oddíl dál fungoval. Jinak ho můžeme rozpustit. Situaci chápeme, využít halu pro očkování mi přijde logické, jenom mám obavu, abychom v této covidové době nepřišli o členskou základnu.“