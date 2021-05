Teploty lehce nad deset stupňů, časté přeháňky a k tomu pondělí, a tak na znovuotevřených zahrádkách v Českém Krumlově posedávalo ve čtyři odpoledne jen pár hostů. Prázdnotou zelo i celé centrum města.

Hospodské zahrádky jsou první den otevřené i v Českém Krumlově. Většina hospod a kaváren ale měla 17. 5. 2021 zavřeno. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Jaroslava Dominová byla jednou z těch, co si posezení u kavárenského stolku ve městě ujít nenechala. V Soukenické ulici provozuje krámek Hezky česky s oblečením a doplňky, ten ale nechala zavřený. Do kavárny Arleta ve "své" ulici ale přifrčela krátce po otevření, a to na bicyklu Stella japonské výroby. "Patnáct let jsem tu byla jen já a popelnice, takže jsem za kavárnu vděčná a přijela jsem na kávu," směje se. "Bylo z toho pozdvižení na vsi, přifrčela jsem na japonském stroji značky Stella, to tu ještě nikdy neviděli."