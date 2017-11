OBRAZEM: Marhoul natáčí ve městě hlavního protagonisty

Český Krumlov – Režisér Václav Marhoul od března natáčí snímek Nabarvené ptáče podle stejnojmenného románu Jerzy Kosińského.

V hlavní roli malého bezelstného chlapce, který se potlouká za 2. světové války nehostinnou krajinou kdesi ve východní Evropě a musí se potýkat s krutostí, pověrčivostí, agresivitou, hrubostí a hloupostí místních vesničanů, hraje devítiletý Petr Kotlár z Českého Krumlova.



Chlapec se ve čtvrtek 9. listopadu s natáčecím štábem vrací na dva dny do svého města. V souvislosti s filmováním bude omezena doprava v centru města. Po mostu Dr. Edvarda Beneše budou ve čtvrtek moci řidiči od 6 do 13 h projet, bude-li to bezpečné, ačkoliv zde bude značení úplné uzavírky. Natáčet se bude i v prostoru před budovou Okresního soudu v Linecké ulici ve čtvrtek od 13 do 20 h a v pátek od 6 do 20 hodin, kde bude uzavírka úplná.



Štáb se 11., 12. a 23., 24. listopadu přesouvá do Boletic a na Kleti.