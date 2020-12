Mikuláš s čerty ve Svincích měl i speciální balíčky pro dospělé, neobdarovával ale pouze děti. Balíčky a dárky měli připravené i pro jejich rodiče. To znamená kytici bodláků a něco toho uhlí.

"Na Mikulášskou obchůzku vsí se vydáváme třetím rokem," říká Jan Rathouz, momentálně Mikuláš. "Předtím jsme pořádali besídku v hasičské klubovně. Ale před třemi roky jsme se na popud jednoho našeho člena - vedoucího mládeže - rozhodli, že to změníme, protože nadílka při obchůzce je pro děti lepší."

Mikulášskou nadílku pro děti totiž zajišťují hasiči tamního dobrovolného sboru. Mikulášská družina se rok od roku rozrůstá a nadílku vylepšuje. "Sbor pro děti připravuje balíčky a letos speciální balíčky i pro dospělé," líčil Mikuláš, jinak starosta sboru. "Samozřejmě vše děláme za přispění obce Dolní Třebonín. Máme připravených nějakých padesát balíčků."

O Mikulášskou nebyli ochuzeni ani senioři

"V pátek ráno jsme připravily balíčky s nadílkou pro naše obyvatele a klienty v terénu," potvrdila Alena Nováková z DPS. "Na internetu jsem našla vtipnou říkanku, která by se hodila k pečovatelské službě: Budliky, budliky nesu čerstvé rohlíky, kterou jsem použila na přáníčko. Naše pečovatelky dopoledne roznesly balíčky, všem udělaly velikou radost. Příští rok se snad podaří, aby dárečky přišel rozdávat sám Mikuláš."

V Dolním Třeboníně se po delší pauze opět vyrojili čerti

Mikuláš s andělským doprovodem a čertisky umouněnými se letos vyrojili také v Dolním Třeboníně. Tradiční Mikulášské nadílky se chopila místní mládež, jelikož ves byla poslední dobou bez Mikulášské obchůzky. "Říkali jsme si, že to takto dál nemůžeme nechat, tak jsme se toho ujali my," říkali čerti a nezapomněli přitom prohánět odrostlější kluky v ulici. Čekala je obchůzka zhruba dvanácti rodin.

A jednu chvíli se potkali i s druhou Mikulášskou partou z Velešína. "My jsme sem přijeli ale jenom na dvě návštěvy k rodinám, které si nás pozvali," vysvětlili, kde se v Třeboníně vzali. Mikulášskou nadílku v Třeboníně dokonce doprovodil i menší ohňostroj u jednoho z domů.