„Obsluha kompletu - velitel a střelec - přepraví vrhač na krátkou vzdálenost do palebného postavení, tam ho zakotví a je připravena střílet. Druhá výhodnější varianta je z ložné plochy Tatry 810. Tam s obsluhou kompletu pomáhá i řidič,“ popsal různé způsoby využití nadporučík Jakub Vrbka.

Minový vrhač se nejčastěji používá k zatarasení určitého taktického místa, např. páteřní komunikace nebo křižovatky. V tomto případě má za úkol nepřítele odklonit nebo přinejmenším zpomalit jeho postup. „Velkou roli v tom hraje i psychika. Když nepřítel vidí před svojí jednotkou padat z nebe miny, určitě ho to v dalším postupu příliš nemotivuje,“ dodal kapitán Zdeněk Barimov.

Strakoničtí vojáci v záloze ošetřovali raněné. Otestovali i nové přilby

MV - 3 se skládá ze třech raketnic. Nabíjejí se kontejnerovými střelami, kdy každá obsahuje čtyři protitankové miny. „Celkem je pět typů munice. My nejčastěji používáme cvičnou kontejnerovou střelu, protože je stejně těžká jako ostrá, tedy 33,1 kg,“ vysvětlil nadrotmistr Jan Harazin. Zároveň dodal, že při výstřelu se jednotlivé miny postupně uvolní. „Předem se nastaví, na jakou vzdálenost poletí. Je to od 500 metrů až do tří kilometrů. Zároveň se předem zadává i čas autodestrukce – od 3 až po 48 hodin,“ upřesnil.

Použité protitankové miny mají kromě autodestrukčního systému i iniciační systém, který funguje na bázi změny elektromagnetického pole. Zbraňový prostředek ženistů podporuje převážně další složky armády ČR.

„Bechyňské minovrhače se v dubnu zúčastní cvičení Rapid Riffel společně se 41. mechanizovaným praporem nebo v září se 42. mechanizovaným praporem. Zároveň se s jejich nasazením počítá i v rámci NRI (NATO Readiness Initiative). Cílem této iniciativy je zvýšit připravenost stávajících národních sil jednotlivých členských států aliance a jejich schopnost zapojení do operací. V neposlední řadě jsou minové vrhače 15. ženijního pluku a jejich osádky zařazeni i na pozice v 10. a 11. rotaci úkolového uskupení eFP Lotyšsko, kde vystřídají své kolegy pontonisty,“ uzavřela kapitánka Zuzana Králová.