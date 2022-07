OBRAZEM: Na Múzách na vodě zahrál i Michal Prokop se svým triem

Až do středy 6. července se v Českých Budějovicích koná oblíbený festival Múzy na vodě, už po osmnácté. Na pontonu na Slepém rameni Malše v pondělí zahrálo Michal Prokop Trio, v úterý to je Martin Chodúr s orchestrem Septet Plus Dalibora Kaprase a ve středu Dagmar Pecková a VíHoDa. Koncerty začínají ve 21.30 h.

