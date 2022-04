Řidiči tak musejí počítat s dopravním omezením zhruba ve stejném rozsahu jako loni, tedy se svedením provozu do jednoho pruhu v každém směru.

Práce navazují v místě, kde loni skončily. Pokračovat budou až ke sjezdu na Tábor. Podle informací mluvčího českobudějovického Ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška by mělo být zcela hotovo ve druhé polovině května.

Téměř čtyři kilometry dlouhý úsek měl být podle původních předpokladů kompletně opravený do konce loňského listopadu. Nastaly však komplikace, se kterými nepočítala projektová dokumentace. Některé sjezdy bylo nutné kvůli zhoršeným podkladním vrstvám předělávat, musela se v těchto úsecích použít jiná technologie a tím došlo ke zdržení zhruba o měsíc. Vzhledem k tomu, že by se tak muselo pracovat až do Vánoc, čemuž nepřálo počasí, rozhodlo se o přerušení.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí opravu komunikace I/20 společnost STRABAG, která ve výběrovém řízení uspěla s cenou stavby ve výši zhruba 93,5 milionu korun bez DPH.