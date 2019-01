Šumava - Parta nadšenců z Krumlovska si v pátek stihla užít šumavskou hřebenovou túru na sněžnicích, na sobotu už Horská služba vydala varování, ve kterém nedoporučuje hřebenové túry na Šumavě kvůli špatné viditelnosti, silnému nárazovému větru až 72 km/hod a sněžení.

"Vyrazili jsme z Nové Pece směr Plechý," popsala Eva Cieslarová z Větřní. "Dole nebylo sněhu moc, pár centimetrů, ale s výškou ho postupně přibývalo, na hřebenech ho bylo kolem metru."



Cestou na hřeben si užili i pěkné výhledy. "Ale nahoře foukal vítr a chumelilo, takže jsme neviděli skoro nic. Ale byla to i tak paráda," popsala nadšená turistka. "Po hřebeni jsme přešli přes Trojmeznou horu na Třístoličník, tam jsme na chvíli zalezli do hospody, a pak jsme sešli dolů do Nového Údolí a do Pece jsme se vrátili vlakem."