OBRAZEM: Návštěvníci odcházejí z výlovu s čerstvými rybami

Boletice - Podívat se na výlov do Boletic v sobotu mohou všichni zájemci všeho věku, ale také dozvědět se zajímavosti o výlovu.

Vojenské lesy a statky, divize Horní Planá, loví v Boleticích Dolanský rybník. A ryby jsou to opravdu pěkné. Výlov potrvá od 8 do 16 hodin a můžete si užít nejenom podívanou, ale také ochutnat rybí speciality a zakoupit si domů rybu. Pro děti je připraven doprovodný program, jako ukázky živých ryb či lesní pedagogika. Vstup do boletického prostoru na výlov je v sobotu mimořádně umožněn.

Na místě si můžete dát nejenom kapra a pstruha po mlynářsku či uzeného amura. Také rybí polévku, guláš, klobásy i něco sladkého na zub, jako třeba jablečný závin. A zakoupit si můžete z Dolanského rybníka čertstvě vytažené kapry, amury a štiky.

Pořádně se však oblečte. U rybníka fouká studený vítr.