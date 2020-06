Nová cisternová automobilová stříkačka najde v Černé v Pošumaví a okolí rozhodně uplatnění. Zásahová jednotka místních hasičů se totiž zařadila mezi dvacet nejvytíženějších dobrovolných jednotek v Jihočeském kraji, což znamená, že se stala jednotkou vyššího typu JPO II. Přiřadila se tak na Českokrumlovsku k podobným jednotkám ve Velešíně a ve Vyšším Brodě.

„Už od roku 2013 jsme si začali pohrávat s myšlenkou, že by bylo dobré na zásahy vyrážet na pomoc s pořádným autem, čili novou cisternou,“ říká Tomáš Thon z SDH Černá v Pošumaví a místostarosta obce. „A ne technikou starou několik desítek let. Že je to možné, jsme si ověřili již při pořizování motorového člunu v roce 2014 a dopravního automobilu v roce 2017.“

Zastupitelé záměr hasičů schválili už v roce 2017, ale nové auto se podařilo pořídit až před několika dny. Získat automobil ze necelých sedm milionů korun nebylo jednoduché a bez dotací se to neobešlo.

S první žádostí o dotaci v roce 2018 hasiči z Černé neuspěli, podařilo se jim to až v roce následujícím. A pak rok trvalo, než byl nový automobil dle požadavku hasičů od Lipna vyroben. Výrobcem se stala ve výběrovém řízení firma THT Polička. „Jeli jsme se tam podívat třikrát,“ líčil Tomáš Thon. „Nakonec tam jeli naši zástupci na poslední schválení a 22. května nám firma vysněnou CASku dovezla a zaškolila nás.“

Dotace z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a od Jihočeského kraje činila zhruba čtyři miliony korun, zbytek doplatila obec.

„Tato forma dotace byla v regionu využita poprvé,“ ocenil úsilí hasičů a obce Černé Pavel Rožboud, ředitel Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově. „Místní dokázali najít na pořízení automobilu jiné zdroje, než bývá obvyklé. Tento automobil je v této oblasti opravdu potřeba. Místní hasiči jsou vybaveni i pro zásahy na vodě, jsem za to velmi rád.“

Nový automobil CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinkům sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva proti teplotě 200 °C, umožňuje při mimořádných událostech dlouhodobý provoz bez náplně Ad Blue, a to bez omezení výkonu motoru a vlivu na jeho životnost.

„Doufáme, že nový automobil nám pořádně ulehčí a urychlí pomoc občanům při záchraně životů, zdraví, majetku a životního prostředí,“ říká Tomáš Thon.

Výbava automobilu



Vysokotlaké hasicí zařízení, odnímatelná lafetová proudnice, osvětlovací stožár s napájením volitelně z elektrosoustavy vozidla či elektrocentrály, elektrický lanový naviják s tažnou silou 50,7 kN ve vodorovné rovině s délkou lana 30 m, šest izolačních dýchacích přístrojů s náhradními tlakovými lahvemi, prostředky pro vyproštění osob z havarovaných vozidel, věcné prostředky pro dopravu vody a hašení (armatury, hadice, proudnice), prostředky pro záchyt nebezpečných látek, sorbent, protichemické ochranné oděvy, elektrocentrála, kalové a plovoucí čerpadlo, motorová řetězová a kotoučová pila, přetlakový ventilátor, přenosný zásahový žebřík, kufříky s nářadím, ženijní nářadí, lékárnička v zásahovém batohu, prostředky pro označení místa události.