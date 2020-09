OBRAZEM: Nový obelisk zdobí obnovenou historickou cestu v Srníně

Dávnou cestu do Rájova slavnostně otevřeli obyvatelé Srnína. Stala se vycházkovým místem a vzpomínkou na život předků. Šlapaly a jezdily tudy generace Srnínských. Cesta mezi poli je vedla do Rájova a především dál do kostela a fary v Černici. Pak ale pozbyla svého významu a zčásti zarostla.

Srnínští otevřeli obnovenou cestu a odhalili nový obelisk u příležitosti výročí 620 let města. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová