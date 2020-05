Jedním z účinkujících, kteří zavítali ve čtvrtek do Českého Krumlova na Velké testování ohledně koronaviru, byl zpěvák a muzikant Ondřej Ruml. Procházel se na místě dění v Seminární zahradě bez roušky a pak na pódiu skvěle předvedl své umění. Byl rád, že si v této době „koronavirové“ zase zazpíval.

Ondřej Ruml při Velkém testování v Českém Krumlově. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

„Ano, nemáme to v této době jednoduché,“ přitakal. „Trávím čas tím, že se snažím z toho nezbláznit, a jezdím třeba hodně do přírody. To jsem předtím tolik nepraktikoval, protože kvůli spoustě času, co jsem někde vystupoval, pak člověk raději odpočívá doma.