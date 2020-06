„Je to úplně první kaplická akce po koronavirovém období. Datum jsme ani letos přesouvat nemuseli, už sedmnáct let je stejný,“ přiblížil vedoucí kaplického kulturního centra Stanislav Trs.

Po desáté ráno vyrazilo z Kaplice 53 cyklistů. Na výběr měli ze tří různě obtížných tras. Na nejdelší – bezmála padesáti kilometrovou – trasu se vydalo sedmnáct odvážlivců. Vedla je skrz kopce Novohradského podhůří přes drobné vesničky rozprášené mezi Benešovem nad Černou a Besednicemi na Kaplicku. Z Besednice trasa cyklisty navedla až k břehům římovské přehrady, odtud jeli podél Malše.

Opačným směrem na Český Krumlov se vydalo dvacet účastníků. Po zdolání několika kopců je uvítal stín lesa, který pokrývá horu Polušku. Po zdolání jejich 900 metrech dorazili po dvaadvaceti kilometrové vyjížďce do cíle. Tam na ně už čekali účastníci nejkratší trasy. Ta byla dlouhá pět kilometrů a v doprovodu rodičů ji zvládli i ti nejmenší. O tom, že si na události našli své lidé napříč generacemi, svědčí i věk účastníků. Té nejmladší bylo pět let, nejstarší cyklista byl o 69 let starší. „Máme tu účastníky, kteří jezdí poctivě. Nevynechali jediný rok,“ pochválil Trs z kaplického infocentra.

Poprvé se letos Kolem kolem Kaplicka účastnila Štěpánka Musilová z Kaplice. „Dřív to nešlo, protože můj syn byl ještě moc malý. Dneska jsme se společně vydali na krátkou trasu,“ řekla Musilová. Její manžel vyjel letos už po čtvrté, nejkratší cestu si však vyzkoušel prvně. „Rádi se účastníme kaplických sportovních událostí,“ dodává Musilová, která v kaplickém fitness vede kurzy cvičení.

Po únavném šlapání do pedálů čekalo na cyklisty v cíli na hradě Pořešín pohoštění. Z kotle s gulášovou polévkou se nesla lákavá vůně, nechyběla ani kaplická cmunda a špekáčky pro děti. Žízeň umocněnou letním dusnem mohli lidé zahnat limonádou. K mání bylo i pivo. Dali si i cyklisté? „To už necháváme na nich samotných…," usmál se pořadatel Trs. Atmosféru zříceniny doplnily tóny harmonik a rytmus bicích kapely Hrajeto. V cíli tak i ti nejzdatnější mohli setřít pot z čela a vychutnat si zasloužený odpočinek.